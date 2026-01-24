Αθλητικά

Ολυμπιακός – Βόλος live για τη 18η αγωνιστική της Super League

Με φόρα από το Champions League o Ολυμπιακός για την επάνοδο στην κορυφή της Super League
Ο Μπρούνο
Super League
18η αγωνιστική
0 - 0
Πρώτο ημίχρονο
Ο Μπρούνο με την μπάλα στο Ολυμπιακός - Βόλος (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Βόλο στο γήπεδο “Καραϊσκάκης” για τη 18η αγωνιστική της Super League, με στόχο την επιστροφή στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, μετά την αναβολή του αγώνα του με τον Αστέρα Τρίπολης.

17:15 | 24.01.2026
21'

Άστοχο σουτ του Ποντένσε έξω από την περιοχή

17:12 | 24.01.2026
16'
Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ποντένσε κατέβασε ωραία την μπάλα προ της εστίας του Βόλου, αλλά το σουτ που δοκίμασε έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ

17:07 | 24.01.2026
12'

Μακρινό σουτ του Σιπιόνι, μπλόκαρε εύκολα ο Γραμματικάκης

17:05 | 24.01.2026
7'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Κεφαλιά του Ελ Κααμπί η μπάλα άουτ

17:02 | 24.01.2026
5'

Καλή σέντρα του Στρεφέτσα, ο Ελ Κααμπίο οριακά δεν βρήκε την μπάλα

17:02 | 24.01.2026
3'

Οι Πειραιώτες έχουν την κατοχή της μπάλας και έκλεισαν στα καρέ του το Βόλο στις πρώτες επιθέσεις του αγώνα

17:01 | 24.01.2026

Μπήκαν από νωρίς δυνατά στο ματς οι Πειραιώτες και κέρδισαν το πρώτο κόρνερ του αγώνα

17:00 | 24.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
16:56 | 24.01.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα

16:53 | 24.01.2026

Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

16:52 | 24.01.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Σιδηρόπουλος, με τον Τζήλο στο VAR

16:51 | 24.01.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


Ολυμπιακός: Μπότης, Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Κοστίνια, Βέζο, Τσικίνιο, Ροντινέι, Έσε, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Μουζακίτης

Βόλος: Παπαθανασίου, Τσοκάνης, Λεγκίσι, Βαϊνόπουλος, Αμπάντα, Τασιούρας, Κύρκος, Γκονζάλες, Σάντης

16:51 | 24.01.2026
Η ενδεκάδα του Βόλου

Γραμματικάκης, Σόρια, Κάργας, Αγιάκουα, Φορτούνα, Τριανταφύλλου, Γρόσδης, Τζόκα, Λάμπρου, Χουάνπι, Μακνί

16:50 | 24.01.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ποντένσε, Στρεφέτσα, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί

16:50 | 24.01.2026

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του και τελικό πρόκρισης με τον Άγιαξ στο Champions League, με αποτέλεσμα ο Μεντιλίμπαρ να προχωράει σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα του



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΛΚΗΣ
Ολυμπιακός: Με 10 αλλαγές κόντρα στον Βόλο
Εκτεταμένο ροτέισον από τον Μεντιλίμπαρ ενόψει Άγιαξ
16:49 | 24.01.2026

Δύο σερί ήττες έχει ο Βόλος και έπεσε εκτός πρώτης 6άδας στη Super League

16:46 | 24.01.2026

Το ματς είναι sold out στο Καραϊσκάκης, με τον Ολυμπιακό να προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί της Λεβερκούζεν στο Champions League

16:44 | 24.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Βόλος για τη 18η αγωνιστική της Super League

16:44 | 24.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
152
127
82
78
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo