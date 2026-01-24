Ολυμπιακός – Βόλος live για τη 18η αγωνιστική της Super League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Βόλο στο γήπεδο “Καραϊσκάκης” για τη 18η αγωνιστική της Super League, με στόχο την επιστροφή στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, μετά την αναβολή του αγώνα του με τον Αστέρα Τρίπολης.
Άστοχο σουτ του Ποντένσε έξω από την περιοχή
Ο Ποντένσε κατέβασε ωραία την μπάλα προ της εστίας του Βόλου, αλλά το σουτ που δοκίμασε έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ
Μακρινό σουτ του Σιπιόνι, μπλόκαρε εύκολα ο Γραμματικάκης
Κεφαλιά του Ελ Κααμπί η μπάλα άουτ
Καλή σέντρα του Στρεφέτσα, ο Ελ Κααμπίο οριακά δεν βρήκε την μπάλα
Οι Πειραιώτες έχουν την κατοχή της μπάλας και έκλεισαν στα καρέ του το Βόλο στις πρώτες επιθέσεις του αγώνα
Μπήκαν από νωρίς δυνατά στο ματς οι Πειραιώτες και κέρδισαν το πρώτο κόρνερ του αγώνα
Όλα έτοιμα για τη σέντρα
Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Σιδηρόπουλος, με τον Τζήλο στο VAR
Ολυμπιακός: Μπότης, Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Κοστίνια, Βέζο, Τσικίνιο, Ροντινέι, Έσε, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Μουζακίτης
Βόλος: Παπαθανασίου, Τσοκάνης, Λεγκίσι, Βαϊνόπουλος, Αμπάντα, Τασιούρας, Κύρκος, Γκονζάλες, Σάντης
Γραμματικάκης, Σόρια, Κάργας, Αγιάκουα, Φορτούνα, Τριανταφύλλου, Γρόσδης, Τζόκα, Λάμπρου, Χουάνπι, Μακνί
Τζολάκης, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ποντένσε, Στρεφέτσα, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί
Δύο σερί ήττες έχει ο Βόλος και έπεσε εκτός πρώτης 6άδας στη Super League
Το ματς είναι sold out στο Καραϊσκάκης, με τον Ολυμπιακό να προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί της Λεβερκούζεν στο Champions League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Βόλος για τη 18η αγωνιστική της Super League