Ολυμπιακός: Χολ και Γουόρντ δοκίμασαν και βαθμολόγησαν την ελληνική κουζίνα

Η Euroleague ανέβασε στα social media ένα βίντεο με τους Χολ και Γουόρντ να δοκιμάζουν παστίτσιο και μπουγάτσα. Οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού έμειναν ικανοποιημένοι, αναφέροντας πως αν ήταν ζεστά θα ήταν ακόμα πιο νόστιμα.

Οι νέες αφίξεις του Ολυμπιακού είχαν μία εμπειρία με φαγητά από τη χώρα μας, μετά από πρωτοβουλία της Euroleague, που έφερε παστίτσιο και μπουγάτσα στο ΣΕΦ για να τα δώσουν στους δύο Αμερικανούς των «ερυθρολεύκων». Ο Χολ ανέφερε, μάλιστα πως αν το παστίτσιο ήταν ζεστό, θα ήταν απίθανο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

We got the new boys in town some Greek traditional food



(yeah, the rest had already eaten the other two courses ) pic.twitter.com/myu15ZmBjT — EuroLeague (@EuroLeague) September 23, 2025

Τώρα μένει, ο Εβάν Φουρνιέ να τους κατατοπίσει στα κατάλληλα μαγαζιά για να δοκιμάσουν ακόμα περισσότερα ελληνικά φαγητά.