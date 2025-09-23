Αθλητικά

Ολυμπιακός: Χολ και Γουόρντ δοκίμασαν και βαθμολόγησαν την ελληνική κουζίνα

Οι δύο Αμερικανοί του Ολυμπιακού απόλαυσαν ελληνικά εδέσματα
Ο Χολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού
Ο Χολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η Euroleague ανέβασε στα social media ένα βίντεο με τους Χολ και Γουόρντ να δοκιμάζουν παστίτσιο και μπουγάτσα. Οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού έμειναν ικανοποιημένοι, αναφέροντας πως αν ήταν ζεστά θα ήταν ακόμα πιο νόστιμα.

Οι νέες αφίξεις του Ολυμπιακού είχαν μία εμπειρία με φαγητά από τη χώρα μας, μετά από πρωτοβουλία της Euroleague, που έφερε παστίτσιο και μπουγάτσα στο ΣΕΦ για να τα δώσουν στους δύο Αμερικανούς των «ερυθρολεύκων». Ο Χολ ανέφερε, μάλιστα πως αν το παστίτσιο ήταν ζεστό, θα ήταν απίθανο. 

 

Τώρα μένει, ο Εβάν Φουρνιέ να τους κατατοπίσει στα κατάλληλα μαγαζιά για να δοκιμάσουν ακόμα περισσότερα ελληνικά φαγητά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo