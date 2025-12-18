Αθλητικά

Ολυμπιακός: Χωρίς Μόντε Μόρις οι ερυθρόλευκοι με την Βιλερμπάν, πότε θα κάνει το ντεμπούτο του

Ο Αμερικανός γκαρντ μετράει αντίστροφα για το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα
Ο Μόντε Μόρις βρίσκεται από την Κυριακή (14.12.2025) στην Ελλάδα, έχει ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό και πλέον γνωρίζουμε το πότε θα κάνει το ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στο πλαίσιο της Media Day για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Βιλερμπάν στο ΣΕΦ (19.12.2025, 21:15, Newsit.gr), απάντησε στο ερώτημα για το πότε θα δούμε τον Μόντε Μόρις να αγωνίζεται για πρώτη φορά στους “ερυθρόλευκους”.

Σύμφωνα με τον κόουτς του Ολυμπιακού, ο Αμερικανός γκαρντ δεν θα αγωνιστεί κόντρα στη Βιλερμπάν, αλλά αναμένεται να παίξει για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα στο ματς των Πειραιωτών κόντρα στον Κολοσσό για την GBL, την προσεχή Κυριακή (21.12.2025, 13:00).

