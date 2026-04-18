Ολυμπιακός: Χωρίς Μπρούνο και Κλέιτον η ερυθρόλευκη αποστολή για Παναθηναϊκό

Γνωστή έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκοψε αυτή τη φορά από την αποστολή του Ολυμπιακού τους μη κοινοτικούς Μπρούνο και Κλέιτον.
Εκτός είναι και ο Μπότης, με τον Κουράκλη να βρίσκεται στην αποστολή ως τρίτος τερματοφύλακας.
Η αποστολή του Ολυμπιακού
Τερματοφύλακες: Τζολάκης, Πασχαλάκης, Κουράκλης.
Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος.
Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι.
Επιθετικοί: Αντρέ Λουίζ, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.