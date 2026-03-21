Ολυμπιακός: Χωρίς Ρέτσο, Έσε και Ορτέγκα κόντρα στην ΑΕΛ

Οι Πειραιώτες θέλουν να ολοκληρώσουν με νίκη τις υποχρεώσεις τους στην κανονική διάρκεια της Super League
Ο Ρέτσος πανηγυρίζει το γκολ του κόντρα στον Λεβαδειακό/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Γνωστή έγινε η αποστολή του Ολυμπιακού για το εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε μαζί του 22 ποδοσφαιριστές. Εκτός αποστολής του Ολυμπιακού είναι ο τιμωρημένος (λόγω καρτών), Παναγιώτης Ρέτσος, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα και ο Σαντιάγκο Έσε.

Αντίθετα στην αποστολή των ερυθρολεύκων επέστρεψε ο Αντρέ Λουίς. 

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Λουίς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

