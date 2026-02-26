Ομιλία Λουτσέσκου στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ: «Είμαι περήφανος για την ομάδα μου»

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε πολύ στην έδρα της Θέλτα, όμως οι απουσίες λύγισαν την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου που μίλησε στους παίκτες στα αποδυτήρια μετά τον αποκλεισμό από το Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα ήταν στο ίδιο πνεύμα με την ομιλία του στα αποδυτήρια, αφού τόνισε ότι είναι περήφανος για τους παίκτες του Δικεφάλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παίξαμε με μεγάλες ομάδες, από τη Γαλλία, την Ισπανία, κάναμε μεγάλα παιχνίδια και μόνο περηφάνια υπάρχει γι’ αυτήν την ομάδα. Σκεφτόμαστε το πρωτάθλημα, έχουμε και τον τελικό του Κυπέλλου, και συνεχίζουμε…», είπε στα αποδυτήρια ο Λουτσέσκου.

Οι δηλώσεις του Ρουμάνου τεχνικού

«Είχαμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στο Εuropa League, με ομάδες από την Ισπανία, την Γαλλία, ήταν δύσκολο γενικότερα αλλά κάναμε πολύ καλά παιχνίδια στη διάρκεια αυτής της ευρωπαϊκής περιπέτειας, αλλά νομίζω πως ο λόγος που δεν προκριθήκαμε, είναι ότι χάσαμε βαθμούς με την Μακάμπι, την Λουντογκόρετς και τη Μπραν που ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο, ίσως τώρα μιλούσαμε σε διαφορετική βάση.

Η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιες αναμετρήσεις χρειάζεται και η τύχη, η στιγμή που θα πετύχεις τον αντίπαλο, πετύχαμε τη Θέλτα σε μία ανοδική πορεία, την ίδια στιγμή που εμείς αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα και απουσίες, ειδικά από την επίθεση. Είμαι πολύ περήφανος για την προσπάθεια των παικτών, έδωσαν ότι μπορούσαν στο γήπεδο και κατάφεραν να φύγουν με το κεφάλι ψηλά.

Ήταν μία πολύ εποικοδομητική εμπειρία για εμάς η Ευρώπη φέτος, αντιμετωπίσαμε σπουδαίες αντιπάλους και πήραμε μεγάλες νίκες όπως τη Μπέτις και τη Λιλ, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και με την Λυόν αν ο διαιτητής ήταν πιο δίκαιος, πρέπει να μετατρέψουμε σε κίνητρο όλες αυτές τις εμπειρίες ενόψει του φινάλε της σεζόν και το απαιτητικό τρίμηνο που έχουμε μπροστά μας».