Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0: Αποχαιρέτησε το Europa League με δύο ήττες ο αποδεκατισμένος Δικέφαλος

Η Θέλτα διπλασίασε τις νίκες της κόντρα στον λαβωμένο ΠΑΟΚ, επικράτησε εντός έδρας με 1-0 και σε συνδυασμό με το 2-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Europa League με συνολικό σκορ 3-1.

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Ισπανία με την πλάτη στον τοίχο, έχοντας χάσει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του. Το χειρότερο για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν, όμως, το γεγονός ότι δεν είχε διαθέσιμους τους καλύτερους παίκτες του. Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ και Ντεσπότοφ ήταν μερικές από τις τεράστιες απουσίες του Δικεφάλου, ο οποίος δεν μπόρεσε να απειλήσει ιδιαίτερα τους Ισπανούς και μοιραία αποχαιρέτησε το Europa League.

Στόχος του ΠΑΟΚ πλέον είναι το double στην Ελλάδα, έχοντας περάσει ήδη στον τελικό του Κυπέλλου, ενώ στο πρωτάθλημα βρίσκεται δυνατά στη διεκδίκηση του τίτλου.

Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Σβέντμπεργκ στο 63′, με τη Θέλτα να ξεπερνάει το εμπόδιο του ΠΑΟΚ με συνολικό σκορ 3-1.

Ο αγώνας

Η κατοχή της μπάλας πέρασε από νωρίς στους γηπεδούχους που, όμως, δεν μπορούσαν να διασπάσουν την καλά οργανωμένη άμυνα του ΠΑΟΚ.

Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτοι και μάλιστα δις στο πρώτο 20λεπτο – από στατικές φάσεις. Από φάουλ του Δημήτρη Χατσίδη, η κεφαλιά του Γιάννη Μιχαηλίδη (3’) πέρασε άουτ ενώ από εκτέλεση κόρνερ και κακή έξοδο του Ιονούτ Ράντου, η κεφαλιά του Γιώργου Γιακουμάκη (17’) πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η πρώτη, πραγματικά καλή στιγμή για τη Θέλτα ήρθε λίγο πριν το ημίωρο. Οι γηπεδούχοι κυκλοφόρησαν την μπάλα, ο Ιάγκο Άσπας έστρωσε στον Ματίας Βεσίνο, αλλά ο πρώην διεθνής Ουρουγουανός μέσος από το ύψος της μεγάλης περιοχή σούταρε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Αντώνη Τσιφτσή.

Πριν βγει το ημίχρονο, από εκτέλεση φάουλ του Χρήστου Ζαφείρη, ο Μιχαηλίδης πήρε την κεφαλιά, με τον Ράντου να προλαβαίνει την ύστατη στιγμή προτού ο Γιακουμάκης μπει με την μπάλα στα δίχτυα.

Σε μια φάση αντίστοιχη με αυτή του πρώτου μέρους, ο Τσιφτσής έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ το σουτ του Μπόρχα Ιγκλέσιας (50’), μετά την ωραία ενέργεια του Χάβι Ρουέντα.

Για να φτάσουμε στο 63’, όταν κι η Θέλτα άνοιξε το σκορ. Ο Σέρχιο Καρέιρα πάσαρε στον Ιγκλέσιας, εκείνος με τακουνάκι βρήκε τον Σβέντμπεργκ, με τον Σουηδό να πλασάρει και να σκοράρει σε τρίτο διαδοχικό ματς απέναντι στον ΠΑΟΚ για το 1-0. Φάση που ξεκίνησε από κακή αντίδραση του Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα.

Το παιχνίδι, από εκεί και πέρα, έγινε τυπικής διαδικασίας, με τους δυο προπονητές να προχωρούν σε αλλαγές. Ο Λουτσέσκου, πάντως, δεν έδωσε την ευκαιρία σε κάποιον από τους νεαρούς που είχε μαζί του να πάρει το «βάφτισμα του πυρός» στην Ευρώπη.

Η ομάδα του Κλαούντιο Ζιραλδές κράτησε εύκολα τη νίκη – θα μπορούσε μάλιστα να σκοράρει και στο φινάλε με το χαμένο τετ-α-τετ του Τζόουνς Ελ-Αμπντελαουί – και με συνολικό σκορ 3-1 πανηγύρισε την πρόκριση.

Η Θέλτα, στην αυριανή κλήρωση (27/2, 14:00) θα μάθει ποια εκ των Λυών και Άστον Βίλα θα αντιμετωπίσει στους «16» του UEFA Europa League ενώ ο ΠΑΟΚ καλείται να ανασυνταχθεί για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της Τούμπας (Κυριακή 1/3, 19:00), στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΘΕΛΤΑ (Κλαούντιο Ζιραλδές): Ράντου, Ροντρίγκεζ, Στάρφελτ, Αλόνσο (89’ Ντομίνγκεζ), Καρέιρα, Βεσίνο, Μορίμπα (46’ Ρομάν), Άσπας (67’ Ζουτγκλά), Ρουέντα, Ιγκλέσιας (77’ Λόπεθ), Σβέντμπεργκ (77’ Ελ-Αμπντελαουί).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Μπιάνκο (64’ Καμαρά), Χατσίδης (74’ Τέιλορ), Σάντσεζ, Γιακουμάκης (80’ Γερεμέγεφ).