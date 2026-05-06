Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν: Νέα «τιτανομαχία» με φόντο την πρόκριση στον τελικό του Champions League

Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν για τον επαναληπτικό ημιτελικό του Champions League (06/05/26, 22:00, Newsit.gr Cosmote Sport 1). Το πρώτο ματς ήταν ίσως ένα από τα καλύτερα στην ιστορία της διοργάνωσης με τους Γάλλους να παίρνουν το προβάδισμα κερδίζοντας 5-4.

Η Άρσεναλ κέρδισε την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό τους, που θα βγει μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης «τιτανομαχίας» ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Παρί μπορεί να έχει το προβάδισμα, όμως τα δύο γκολ που πέτυχε η Μπάγερν για να κάνει το 5-4 (σ.σ. ήταν 5-2 το σκορ του πρώτου ημιτελικού μέχρι το 58′) σίγουρα άλλαξαν την ισορροπία του ζευγαριού και η ομάδα του Κομπανί θα ψάξει να εκμεταλλευτεί την «καυτή» έδρα της για να κάνει την ανατροπή και να επιστρέψει στον τελικό της διοργάνωσης, μετά το 2020, όπου κέρδισε την αποψινή της αντίπαλο, χάρη στο γκολ του Κομάν.

Ο Σερτζ Γκνάμπρι είναι εκτός δράσης για τους Βαυαρούς, ενώ ο Λουίς Ενρίκε δεν θα έχει στη διάθεσή του τον βασικό δεξιό του μπακ, Ασχράφ Χακίμι.

Ο τελικός του Champions League θα διεξαχθεί στην Πούσκας Αρέρα της Βουδαπέστης στις 30 Μαΐου.

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Τα, Λάιμερ, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Ολίσε, Μουσιάλα, Ντίας και Κέιν.

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοφ, Ζαϊρ-Εμερί, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Ρουίθ, Ντουέ, Κβαρατσκέλια, Ντεμπελέ.