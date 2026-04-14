Οπαδοί της ΑΕΚ στην προπόνηση ενόψει Μπανταλόνα, «οι παίκτες έλαβαν το μήνυμα» είπε ο Σάκοτα

Έστειλαν… κιτρινόμαυρων μήνυμα πρόκρισης! Πάνω από 100 φίλοι της ΑΕΚ βρέθηκαν την Τρίτη (14.04.2026) στο γήπεδο της μπασκετικής ομάδας της Ένωσης στα Άνω Λιόσια, για να ντοπάρουν ψυχολογικά την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, ενόψει του “τελικού” με την Μπανταλόνα, στα προημιτελικά του BCL.

Θυμίζουμε ότι ΑΕΚ και Μπανταλόνα έχουν πετύχει από μια νίκη και όποια ομάδα βγει νικήτρια από το αυριανό ματς της Sunel Arena (15.04.2026, 19:30) θα πάρει και την πρόκριση για το Final Four του BCL.

“ΑΕΚ γερά, με τσαμπουκά, θα γίνεις πάλι πρώτη, μοναδική βασίλισσα, σε όλη την Ευρώπη”, ήταν το σύνθημα που για αρκετά λεπτά “δόνησε” την ατμόσφαιρα, με τους παίκτες να ευχαριστούν τον κόσμο για την παρουσία του.

Να αναφέρουμε ότι η Sunel Arena αναμένεται κατάμεστη την Τετάρτη, καθώς έχουν απομείνει πλέον λιγότερα από 400 εισιτήρια που δεν έχουν πωληθεί.

«Όλοι ξέρουμε τη σημασία του αυριανού αγώνα. Όλοι ξέρουμε και πόσο καλή ομάδα είναι η αντίπαλός μας. Θεωρώ, ωστόσο, ότι έχουμε κάνει καλές προπονήσεις και θα είμαστε πιο διαβασμένοι και πιο έτοιμοι εναντίον μιας σκληρής άμυνας, αλλάζοντας αρκετά πράγματα σε σχέση με το προηγούμενο ματς. Όλοι οι παίκτες μας ανεξάρτητα από την κατάσταση υγείας τους βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Άλλοι θ’ αγωνιστούν με προβλήματα, άλλοι χωρίς προβλήματα. Είμαστε όμως όλοι ενωμένοι για να πετύχουμε το μεγάλο στόχο, που έχουμε μπροστά μας, και που είναι να επιβεβαιώσουμε τον τίτλο της καλύτερης ομάδας στο BCL βάσει ρεκόρ μέχρι και τη φάση αυτή, και πριν από το F4. Ξέραμε και ξέρουμε, ότι στα πλέι οφ οι ομάδες είναι πλέον πανίσχυρες. Υπάρχουν πολλές καλύτερες ομάδες σε σχέση με άλλες περιόδους, αλλά είμαστε η ΑΕΚ. Θέλουμε να κερδίζουμε όπου κι αν συμμετέχουμε.

Θέλω να κάνω ξεχωριστή αναφορά στον κόσμο μας. Πιστεύω, ότι η παρουσία των οπαδών μας στην προπόνηση ήταν πολύ σημαντική για τους παίκτες μας. Έχουν καταλάβει όλοι οι παίκτες, ότι αύριο θα έχουν ξανά τον «συμπαίκτη παραπάνω», που χρειάζονται, για να φτάσουμε στο στόχο. Ξέρουν, ότι «θα παίζουν μαζί μας», ότι θα παίζουμε μαζί με τον κόσμο από το πρώτο δευτερόλεπτο και αυτό είναι, που δίνει στους παίκτες αυτοπεποίθηση και έξτρα ώθηση. Πρέπει η ομάδα μας να παλεύει και να μην τα παρατάει ποτέ. Οι παίκτες μας σήμερα – να είστε σίγουροι- «έλαβαν το μήνυμα». Σήμερα, κατάλαβαν πιο πολύ από ποτέ, ότι πάνω απ’ όλα πρέπει να παίζουν γι’ αυτόν τον τεράστιο κόσμο μας, που κρατά ψηλά τη σημαία της ΑΕΚ» ανέφερε ο Ντράγκαν Σάκοτα, μιλώντας για τη μεγάλη μάχη με την Μπανταλόνα.