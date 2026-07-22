Αθλητικά

ΑΕΚ: Επίσημος ο δανεισμός του Λιούμπιτσιτς στη ΛΑΣΚ

Η ΑΕΚ ήθελε να πουλήσει τον Λιούμπιτσιτς, αλλά οι Αυστριακοί επέμεναν για τον δανεισμό του
ΑΕΚ: Επίσημος ο δανεισμός του Λιούμπιτσιτς στη ΛΑΣΚ
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Παίκτης της ΛΑΣΚ είναι και επίσημα ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, καθώς ανακοινώθηκε ο δανεισμός του από την ΑΕΚ.

Ο Κροάτης μέσος ανήκει στην ΑΕΚ από το 2024, με την Ένωση να δίνει 4 εκατομμύρια ευρώ στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ για να τον φέρει στην Ελλάδα. Το συμβόλαιο του Λιούμπιτσιτς με την πρωταθλήτρια Ελλάδας ολοκληρώνεται το 2029.

Ο 27χρονος άσος δεν βρισκόταν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για τη νέα σεζόν, με την ΛΑΣΚ να έχει τη δυνατότητα να τον αγοράσει μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του.

Η ΑΕΚ ήθελε να πουλήσει τον Λιούμπιτσιτς, αλλά οι Αυστριακοί επέμεναν για τον δανεισμό του.

Ο Κροάτης χαφ έχει αγωνιστεί 68 φορές με την κιτρινόμαυρη φανέλα, μετρώντας 10 γκολ και 8 ασίστ.

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