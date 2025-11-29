Οπαδός στο Μαρόκο πέταξε σπάτουλα στον αγωνιστικό χώρο, στην αναμέτρηση της Ραμπάτ με την Αλ Αχλί

Εκεί που λες ότι τα έχεις δει όλα στο ποδόσφαιρο, έρχεται ένα νέο περιστατικό, για να σε αφήσει άναυδο. Η αναμέτρηση της ΑΣ ΦΑΡ Ραμπάτ με την Αλ Αχλί στο Μαρόκο, για τη δεύτερη αγωνιστική του CAF Champions League, από την κίνηση οπαδού της πρώτης ομάδας, να πετάξει μια σπάτουλα στον αγωνιστικό χώρο.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, και με τους φιλοξενούμενους να βρίσκονται έξω από την περιοχή των αντιπάλων τους, οι παίκτες της ομάδας έγιναν στόχος των οπαδών της ΑΣ ΦΑΡ. Ένας οπαδός πέταξε ένα κοφτερό αντικείμενο, συγκεκριμένα μία σπάτουλα στόκου, την οποία οι παίκτες της Αλ Αχλί μάζεψαν άμεσα.

Οι παίκτες των γηπεδούχων προσπαθούσαν να πάρουν αυτή τη σπάτουλα και να την κρύψουν, κάτι το οποίο απέτυχαν να κάνουν, καθώς μετά από πολλή προσπάθεια ένα μέλος της Αλ Αχλί ύψωσε το χέρι του για να τη δείξει.

Υπήρξε σύρραξη ανάμεσα στους ανθρώπους των δύο ομάδων, ενώ πετάχτηκαν και πολλά αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο. Η πλευρά της Αλ Αχλί έχει σκοπό να κάνει επίσημη καταγγελία στην CAF, προκειμένου το περιστατικό να διερευνηθεί περισσότερο, ειδικότερα για το πως το αιχμηρό αντικείμενο πέρασε από τον έλεγχο του γηπέδου.

Αυτό το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Αφρική, με πολλούς ανθρώπους πλέον να ανησυχούν για την κατάσταση στο Μαρόκο, το οποίο θα φιλοξενήσει σε λιγότερο από ένα μήνα το Copa Africa (Κύπελλο Εθνών Αφρικής)