Οπαδός της Γιουνγκ Μπόις πέτυχε με μπουκάλι τον Μάλεν της Άστον Βίλα στο κεφάλι

Ο Ντόνιελ Μάλεν ήταν ασταμάτητος στο Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις και οι οπαδοί των φιλοξενούμενων προσπάθησαν να τον σταματήσουν ακόμη και πετώντας του μπουκάλια από την εξέδρα.

Μετά το πρώτο του γκολ στο 27′, ο Ντόλιεν Μάλεν της Άστον Βίλα πήγε κοντά στο κόρνερ για να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του και οι οπαδοί της Γιουνγκ Μπόις πέταξαν μία σειρά από μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο.

Ο επιθετικός της αγγλικής ομάδας δέχθηκε λοιπόν και ένα μπουκάλι στο κεφάλι του, αλλά ευτυχώς δεν φάνηκε να χτυπάει πολύ και μάλιστα κατάφερε στη συνέχεια να τους… τιμωρήσει, με ένα δεύτερο δικό του γκολ.

Missiles thrown from Young Boys fans. Cunts. pic.twitter.com/dvi21Ip0PT — Jay (@JayVtid) November 27, 2025

Ο Μάλεν ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα.