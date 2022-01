Το παιχνίδι της Γουότφορντ με την Άρσεναλ διεκόπη για λίγα λεπτά, μετά από ένα περιστατικό στην κερκίδα των γηπεδούχων, με έναν οπαδό να χρειάζεται άμεσα ιατρική περίθαλψη.

Ο φίλαθλος των “σφηκών” φέρεται να αντιμετώπισε πρόβλημα με την καρδιά του και ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά το συμβάν φαίνεται ότι έδωσε “πάτημα” για τους αντιεμβολιαστές στην Αγγλία.

Μία σειρά από αναρτήσεις στα social media σημειώνουν ότι υπήρξαν αρκετά τέτοια γεγονότα τον τελευταίο καιρό στα βρετανικά γήπεδα και τα συνδέουν με το εμβόλιο για τον κορονοϊό, παρότι τίποτα τέτοιο δεν προκύπτει από τους γιατρούς που κούραραν τους ασθενείς.

Hope the fan at the Watford game is okay after collapsing and needing emergency medical attention.



Happening far too much these days. #WATTOT January 1, 2022

Another fan collapsing at the Watford Spurs game, I’ve said it numerous times it’s not a coincidence since this vaccine has come in Athletes & fans have had issues! say what you want but the reality is it is happening frequently since the vaccine! I hope the fan is okay! #WATTOT — Nicko Taylor (@NickoTaylor_) January 1, 2022

1st day of the year and a fan needs medical attention at the Watford vs Spurs game. Open your eyes FFS. — @sirfrank (@sir_frankuk) January 1, 2022