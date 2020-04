Ο αιωνόβιος βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, Άλμπερτ Τσέιμπερς, που τον Ιούλιο θα κλείσει τα 100 χρόνια ζωής, κατάφερε και νίκησε τον κορονοϊό μετά από ένα μήνα νοσηλείας.

Δεν… καταλαβαίνει ούτε από κορονοϊό ο απίστευτος παππούς της Λίβερπουλ. Ο φανατικός υποστηρικτής των “κόκκινων”, Άλμπερτ Τσέιμπερς, είναι σχεδόν 100 ετών, αλλά παρ’ όλα αυτά κατάφερε και βγήκε νικητής από τη “μάχη” με τον κορονοϊό, παρ’ ότι χρειάστηκε να νοσηλευτεί για έναν ολόκληρο μήνα στο νοσοκομείο.

Ο Τσέιμπερς που είναι ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις των οπαδών των πρωταθλητών Ευρώπης, είναι βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου είχε αιχμαλωτιστεί μάλιστα από τους Ναζί παραμένοντας κρατούμενους επί τρία χρόνια σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Η στιγμή της αποχώρησής του από νοσοκομείο του Ντονκάστερ, όπου νοσηλευόταν, με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να τον χειροκροτάνε στην έξοδο αποτελεί από τις πιο συγκινητικές στιγμές της “εποχής του κορονοϊού” και δίνει αν μη τι άλλο ελπίδα σε όσους δίνουν αυτή τη δύσκολη μάχη.

“Ευχαριστώ για όσα κάνατε για εμένα. Θα πω παντού πόσο υπέροχοι είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές εδώ” είπε αποχωρώντας ο Τσέιμπερς, με την γιατρό που τον επέβλεπε να δηλώνει “Είναι υπέροχος. Πάλεψε πολύ για να το ξεπεράσει όλο αυτό, ενώ συνεχώς μας έλεγε ότι θέλει να γυρίσει στο σπίτι και να δει ξανά τη Λίβερπουλ να παίζει ποδόσφαιρο”.

