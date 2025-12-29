Οπαδός της Παρτιζάν επιτέθηκε λεκτικά στον Ταϊρίκ Τζόουνς

Η κατάσταση στην Παρτιζάν έχει ξεφύγει, με τους φανατικούς οπαδούς να μην σταματούν να αποδοκιμάζουν τους παίκτες της ομάδας. Θύμα νέας φραστικής επίθεσης έπεσε ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Μετά το τέλος του αγώνα της Παρτιζάν με τη Σπλιτ για την Αδριατική Λίγκα, οι παίκτες της σερβικής ομάδες υπέγραφαν αυτόγραφα και έβγαζαν φωτογραφίες με μικρούς θαυμαστές τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο βρέθηκαν, όμως, και θερμόαιμοι οπαδοί της Παρτιζάν κι ένας εξ αυτών επιτέθηκε λεκτικά στους Ταϊρίκ Τζόουνς και Στέρλινγκ Μπράουν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Telegraf Sport (@telegrafsport)

Οι δύο Αμερικανοί κοίταξαν με απορία, αλλά δεν έδωσαν συνέχεια, αποχωρώντας για τα αποδυτήρια.