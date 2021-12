Χωρίς κόσμο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με την Μπαρτσελόνα την Τετάρτη (8/12), για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

Ο λόγος που οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν μπροστά σε άδεια καθίσματα είναι η απόφαση βαυαρικών αρχών να αυστηροποιήσουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού μετά την έκρηξη κρουσμάτων στη Γερμανία.

Να σημειωθεί ότι ο αγώνας είναι πολύ σημαντικός, καθώς μπορεί η Μπάγερν Μονάχου να έχει εξασφαλίσει την πρόκριση και την πρώτη θέση, ωστόσο η Μπαρτσελόνα καίγεται μόνο για τη νίκη, προκειμένου περάσει ως δεύτερη στους “16” του Champions League.

