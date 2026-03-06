Ορίστηκαν από τη Euroleague τα Μακάμπι – Χάποελ και Παρτιζάν – Dubai BC

Η Euroleague Basketball γνωστοποίησε την Παρασκευή (06.03.2026) τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του ντέρμπι του Τελ Αβίβ (Μακάμπι – Χάποελ) και της αναμέτρησης Παρτιζάν – Dubai BC για την 30ή αγωνιστική, οι οποίες αναβλήθηκαν πρόσφατα, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Euroleague, η αναμέτρηση της Παρτιζάν με την Dubai BC θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 2026 και θα αρχίσει στις 21:00 ώρα Ελλάδας, ενώ η «μονομαχία» της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη θα γίνει την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου και θα κάνει τζάμπολ στις 22:15 ώρα Ελλάδας.

Θυμίζουμε ότι η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα δώσει όλες τις εντός έδρας αναμετρήσεις της στην πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι, στο Aleksandar Nikolic Hall. Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα παίξει τους εντός έδρας αγώνες της στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια, στο Arena 8888. Τέλος, η Dubai BC θα παίξει τους εντός έδρας αγώνες της στην πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Σεράγεβο, στο Zetra Arena.

Η σχετική ανακοίνωση της Euroleague Basketball:

“Τα πρόσφατα αναβληθέντα παιχνίδια της 30ής αγωνιστικής Παρτιζάν Βελιγραδίου-Ντουμπάι και Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν επαναπρογραμματιστεί.

Ο αγώνας της 30ής αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ Παρτιζάν Βελιγραδίου και Ντουμπάι θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 20:00 τοπική ώρα.

Ο αγώνας της 30ής αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Απριλίου στις 21:15 τοπική ώρα”.