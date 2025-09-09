Αθλητικά

Οριστική διακοπή για τη Σάκκαρη στη Γουαδαλαχάρα μετά από επεισόδιο με τους διαιτητές λόγω καιρού

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και η Γαλλίδα αντίπαλός της αντέδρασαν για το ολισθηρό τερέν, οι διαιτητές αρνήθηκαν να σταματήσουν τον αγώνα, μέχρι που κεραυνός διέκοψε οριστικά τη βραδιά
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη / Πηγή: Χ

Η Μαρία Σάκκαρη έζησε μια παράξενη και έντονη βραδιά στο Open της Γουαδαλαχάρα: ο αγώνας της με την 22χρονη Γαλλίδα Έλσα Ζακεμό διακόπηκε οριστικά λόγω κακοκαιρίας, αφού προηγουμένως οι δύο αθλήτριες χρειάστηκε να λογομαχήσουν με τους διαιτητές για την ασφάλεια του τερέν.

Με το σκορ στο 4-1 υπέρ της Ζακεμό, η οποία είχε ήδη δύο break στο ενεργητικό της, η Γαλλίδα ζήτησε να σταματήσει το παιχνίδι, καθώς η κακοκαιρία είχε αρχίσει να κάνει το γήπεδο επικίνδυνο. Η διαιτητής ωστόσο έκρινε ότι δεν υπήρχε λόγος διακοπής, προκαλώντας την έντονη αντίδραση και της Μαρίας Σάκκαρη που απαίτησε να προστατευτούν οι δύο τενίστριες.

Λίγα λεπτά αργότερα, με έναν κεραυνό να φωτίζει τον ουρανό, η συζήτηση έλαβε τέλος και οι δύο παίκτριες κατευθύνθηκαν στα αποδυτήρια.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τελικά ότι η αναμέτρηση θα συνεχιστεί τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/9), περίπου στη 01:00 ώρα Ελλάδας, ως δεύτερος αγώνας του προγράμματος στο κεντρικό court. Μέχρι τη διακοπή, η Ζακεμό προηγούνταν 4-1 στα games.

Αθλητικά
