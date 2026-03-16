Όταν είχαμε τετραπλή συγκατοίκηση στην κορυφή του πρωταθλήματος και ο τίτλος στο τέλος πήγε στον Ολυμπιακό

Βρισκόμαστε μια αγωνιστική πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Super League και την έναρξη των πλέι οφ και οι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ φαίνεται πως θα ξεκινήσουν από την ίδια αφετηρία, σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα που θα κρίνει το φετινό τίτλο.

Μετά τη χθεσινή (15.03.2026) απώλεια βαθμών της ΑΕΚ στην έδρα του Ατρομήτου (2-2) και τις νίκες που σημείωσαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, προέκυψε τριπλή συγκατοίκηση στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League, κάτι που αναμένεται να παραμείνει και με το πέρας της 25ης αγωνιστικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή όμως δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο “συνωστισμό” στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, μετά από 25 αγωνιστικές. Είχαμε και… χειρότερα!

Την αγωνιστική περίοδο 1979/80, το πέρας της 25ης αγωνιστικής είχε βρει ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Άρη και Παναθηναϊκό να βρίσκονται στο “ρετιρέ” του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας από 33 βαθμούς, όταν ακόμη οι νίκες έδιναν δύο βαθμούς.

Τους πρωτοπόρους ακολουθούσαν σε απόσταση αναπνοής η ΑΕΚ με 32 και ο Εθνικός με 31. Τότε, ωστόσο, απέμεναν εννέα αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και δεν προβλέπονταν playoffs.

Στο φινάλε εκείνου του πρωταθλήματος Ολυμπιακός και Άρης ισοβάθμησαν στην κορυφή με 47 βαθμούς και ο τίτλος κρίθηκε σε αγώνα μπαράζ. Το ματς έγινε στον Βόλο στις 24 Μαΐου, μπροστά σε 17.200 θεατές, και οι “ερυθρόλευκοι” χρίστηκαν πρωταθλητές, νικώντας με 2-0 τους Θεσσαλονικείς με τέρματα των Κουσουλάκη (47’) και Άλστρομ (54’).