Ουγγαρία – Ελλάδα: Προπονήθηκε κανονικά ο Λάζαρος Ρότα για την Εθνική ποδοσφαίρου

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας άφησε πίσω της την ήττα από την Παραγουάη και εστιάζει πια στο δεύτερο φιλικό της παιχνίδι, με την Ουγγαρία, στο οποίο θα είναι κανονικά διαθέσιμος και ο Λάζαρος Ρότα.

Μετά από ένα χτύπημα στο φιλικό ματς της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας με την Παραγουάη, ο Λάζαρος Ρότα προκάλεσε ανησυχία στο ιατρικό τιμ της “γαλανόλευκης”, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό και θα μπορεί να υπολογίζεται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με την Ουγγαρία.

Ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ συμμετείχε μάλιστα στην προπόνηση της “γαλανόλευκης” από σήμερα Σάββατο και έτσι, θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί κόντρα στους Ούγγρους την ερχόμενη Τρίτη (31/03/26, 20:00, Live από το Newsit.gr) στη Βουδαπέστη.