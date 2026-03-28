Αθλητικά

Ουγγαρία – Ελλάδα: Προπονήθηκε κανονικά ο Λάζαρος Ρότα για την Εθνική ποδοσφαίρου

Έτοιμος να αγωνιστεί και με την Ουγγαρία είναι ο μπακ της ΑΕΚ
Ο Ρότα στο Ελλάδα - Παραγουάη (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας άφησε πίσω της την ήττα από την Παραγουάη και εστιάζει πια στο δεύτερο φιλικό της παιχνίδι, με την Ουγγαρία, στο οποίο θα είναι κανονικά διαθέσιμος και ο Λάζαρος Ρότα.

Μετά από ένα χτύπημα στο φιλικό ματς της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας με την Παραγουάη, ο Λάζαρος Ρότα προκάλεσε ανησυχία στο ιατρικό τιμ της “γαλανόλευκης”, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό και θα μπορεί να υπολογίζεται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με την Ουγγαρία.

Ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ συμμετείχε μάλιστα στην προπόνηση της “γαλανόλευκης” από σήμερα Σάββατο και έτσι, θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί κόντρα στους Ούγγρους την ερχόμενη Τρίτη (31/03/26, 20:00, Live από το Newsit.gr) στη Βουδαπέστη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo