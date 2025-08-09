Ουνιόν – Ολυμπιακός: Με Έσε η ενδεκάδα των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ουνιόν Βερολίνου στη Γερμανία σε ένα πολύ δυνατό φιλικό, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να γνωστοποιεί την ενδεκάδα του για το παιχνίδι, στην οποία έχει επιλέξει τον Σαντιάγκο Έσε στο βασικό σχήμα.

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 2-1 κόντρα στην Αλ Τααβόν στην Ολλανδία, αντιμετωπίζει μια από τις πιο καλές ομάδες στην Bundesliga, με τον Μεντιλίμπαρ να θέλει να δοκιμάσει πράγματα στο φιλικό, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της Super League. Βασικοί στο φιλικό με την Ουνιόν παραμένουν οι Καλογερόπουλος και Καμπελά, με τον Σαντιάγκο Έσε να φορά φανέλα βασικού και να παίζει στο πλάι του Χρήστου Μουζακίτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης – Ρέτσος, Καλογερόπουλος, Μπρούνο, Κοστίνια – Έσε, Μουζακίτης – Τσικίνιο, Καμπελά, Μαρτίνς – Ελ Κααμπί

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Στον πάγκο για τους ερυθρόλευκους οι Πασχαλάκης, Γκαρθία, Βέζο, Μασούρας, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης.