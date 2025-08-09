Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός: Δυνατό φιλικό για τους Πειραιώτες στην Γερμανία

Ο Ολυμπιακός αποχώρησε από την Ολλανδία με πέντε νίκες και μία ισοπαλία σε έξι παιχνίδια, με τους νταμπλούχους Ελλάδας να αντιμετωπίζουν την Ουνιόν στο Βερολίνο σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό φιλικό τεστ (16:30, Cosmote TV).

Ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία επί ολλανδικού εδάφους τα πήγε περίφημα, έχοντας πολύ καλή εικόνα στα παιχνίδια με απολογισμό 14 γκολ υπέρ και μόλις έξι παθητικό. Πλέον, οι Πειραιώτες oι οποίοι αποχαιρέτησαν την Ολλανδία, βρίσκονται στη Γερμανία όπου θα αντιμετωπίσουν την Ουνιόν Βερολίνου σε ένα αγώνα που αντιμετωπίζεται ως πρόβα τζενεράλε για τους γηπεδούχους, λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος Bundesliga. Από τη πλευρά τους οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν Νάπολι (14/08, 19.00) και Ίντερ (16/08, 21.30) σε δυο ακόμη πολύ δυνατά φιλικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να δει ξανά την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών του, αλλά και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του συλλόγου, τα οποία αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Εκτός δράσης παραμένουν οι Μπιανκόν και Γιάρεμτσουκ, ενώ ο Έσε κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει λεπτά συμμετοχής.

Η Ουνιόν Βερολίνου από τη πλευρά της δίνει το όγδοο φιλικό προετοιμασίας της, με μέχρι στιγμής απολογισμό τρεις νίκες, μία ισοπαλία και τρεις ήττες, έχοντας αφήσει γενικότερα θετικά δείγμα γραφής.