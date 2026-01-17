Αθλητικά

Ουντινέζε – Ίντερ 0-1: Διπλό κορυφής για τους «νερατζούρι» στη Serie A

Ξανά στο +6 από τη Μίλαν με ματς περισσότερο η Ίντερ
Ο Λαουτάρο Μαρτίνες πανηγυρίζει κόντρα στην Ουντινέζε
Ο Λαουτάρο Μαρτίνες πανηγυρίζει κόντρα στην Ουντινέζε / REUTERS/Jennifer Lorenzini

Με ένα γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνεζ, η Ίντερ πέρασε από την έδρα της Ουντινέζε και με τη νίκη της με 1-0 ξέφυγε ξανά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Serie A.

Η Ίντερ άνοιξε το σκορ από το 20ο λεπτό με τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ, αλλά κράτησε το μικρό της προβάδισμα μέχρι τέλους κόντρα στην Ουντινέζε, με αποτέλεσμα να πανηγυρίσει το διπλό στο Ούντινε.

Οι “νερατζούρι” έφθασαν έτσι τους 49 βαθμούς και είναι στο +6 από τη Μίλαν και το +9 τη Νάπολι, έστω και με ένα παιχνίδι περισσότερο από τη συμπολίτισσά τους και τους Ναπολιτάνους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
178
110
74
67
47
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo