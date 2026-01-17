Ουντινέζε – Ίντερ 0-1: Διπλό κορυφής για τους «νερατζούρι» στη Serie A

Με ένα γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνεζ, η Ίντερ πέρασε από την έδρα της Ουντινέζε και με τη νίκη της με 1-0 ξέφυγε ξανά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Serie A.

Η Ίντερ άνοιξε το σκορ από το 20ο λεπτό με τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ, αλλά κράτησε το μικρό της προβάδισμα μέχρι τέλους κόντρα στην Ουντινέζε, με αποτέλεσμα να πανηγυρίσει το διπλό στο Ούντινε.

Οι “νερατζούρι” έφθασαν έτσι τους 49 βαθμούς και είναι στο +6 από τη Μίλαν και το +9 τη Νάπολι, έστω και με ένα παιχνίδι περισσότερο από τη συμπολίτισσά τους και τους Ναπολιτάνους.