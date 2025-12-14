Συμβαίνει τώρα:
Ουντινέζε – Νάπολι 1-0: Ήττα σοκ στο Φρίουλι και ευκαιρία για την Ίντερ να ανέβει στην κορυφή της Serie A

Μεγάλη γκέλα για τους "παρτενοπέι", οι οποίοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία να βρεθούν μόνοι στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος
REUTERS
REUTERS/Jennifer Lorenzini

Μίλαν και Νάπολι κάνουν ό,τι μπορούν για να φέρουν την Ίντερ και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A.

«Βόμβα» στο «Φρίουλι». Η Ουντινέζε νίκησε με 1-0 την πρωταθλήτρια Νάπολι, η οποία αν και είχε την ευκαιρία να παραμείνει μόνη στο «ρετιρέ» της Serie A μετά από 15 αγωνιστικές, μετά την «γκέλα» της Μίλαν που προηγήθηκε, μετά τη σημερινή ήττα κινδυνεύει να βρεθεί ακόμη και τρίτη, σε περίπτωση που αργότερα η Ίντερ περάσει το εμπόδιο της Τζένοα.

Η Βερόνα πέτυχε τεράστια νίκη στο ντέρμπι των ουραγών επί της Φιορεντίνα με 2-1 μέσα στο «Αρτέμιο Φράνκι», αποτέλεσμα που βάζει σε ακόμη μεγαλύτερους μπελάδες τους «βιόλα» σε ότι έχει να κάνει με την παραμονή τους στη Serie A. Οι φιλοξενούμενοι με τα δύο γκολ του Ορμπαν, το δεύτερο στο 90’+4, ξέφυγαν από την προτελευταία θέση κι ελπίζουν σε καλύτερη συνέχεια.

Προηγήθηκε η «γκέλα» για τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο», όπου η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι παραχώρησε ισοπαλία με σκορ 2-2 στη Σασουόλο. Παρότι οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν νωρίς με τον Κονέ, οι «ροσονέρι» απάντησαν με δύο γκολ του Μπαρτεσάγκι. Ωστόσο, η ομάδα του Ραφαέλε Λόνγκο βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει στο 77′ και να φύγει αήττητη από το Μιλάνο

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής:

Λέτσε-Πίζα 1-0

(72′ Στούλιτς)

Τορίνο-Κρεμονέζε 1-0

(27′ Βλάσιτς)

Πάρμα-Λάτσιο 0-1

(82′ Νοσλίν)

Αταλάντα-Κάλιαρι 2-1

(11′,81′ Σκαμάκα – 75′ Γκαετάνο)

Μίλαν-Σασουόλο 2-2

(34′,47′ Μπαρτεσάγκι – 13′ Κονέ, 77′ Λοριάν)

Φιορεντίνα-Βερόνα 1-2

(69′ αυτ. Νούνιες – 42′,90’+4 Όρμπαν)

Ουντινέζε-Νάπολι 1-0

(73′ Εκέλενκαμπ)

Τζένοα-Ίντερ 19:00

Μπολόνια-Γιουβέντους 21:45

Ρόμα-Κόμο 15/12

Βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

Μίλαν 32 -15αγ.

Νάπολι 31 -15αγ.

Ίντερ 30

Ρόμα 27

Μπολόνια 25

Κόμο 24

Γιουβέντους 23

Λάτσιο 22 -15αγ.

Σασουόλο 21 -15αγ.

Ουντινέζε 21 -15αγ.

Κρεμονέζε 20 -15αγ.

Αταλάντα 19 -15αγ.

Τορίνο 17 -15αγ.

Λέτσε 16 -15αγ.

Τζένοα 14

Πάρμα 14 -15αγ.

Κάλιαρι 14 -15αγ.

Βερόνα 12 -15αγ.

Πίζα 10 -15αγ.

Φιορεντίνα 6 -15αγ.

