Ουντινέζε – Ρόμα 1-0: Εκτός έδρας ήττα για τους «τζιαλορόσι» του Κώστα Τσιμίκα

Έμεινα εκτός τετράδας η ομάδα του Γκασπερίνι
Οι παίκτες της Ουντινέζε
Οι παίκτες της Ουντινέζε πανηγυρίζουν το γκολ κόντρα στη Ρόμα/ EPA

Η Ρόμα ηττήθηκε 1-0 στην έδρα της Ουντινέζε και δεν κατάφερε να προσπεράσει ξανά τη Γιουβέντους στη μάχη για μία θέση στην τετράδα της Serie A.

Ο Εκέλενκαμπ έκρινε την αναμέτρηση στο 49′ με εκτέλεση φάουλ που χτύπησε σε αντίπαλο και δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα της Ρόμα.

Ο Τσιμίκας που πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι στο 79′ έδωσε ασίστ στον Κριστάντε, πουθ βρήκε δίχτυα στις καθυστερήσεις, όμως ο Έλληνας αμυντικός είχε ξεκινήσει από θέση οφσάιντ με αποτέλεσμα το παιχνίδι να μένει 1-0 υπέρ της Ουντινέζε.

Η Ρόμα είναι στην 5η θέση της βαθμολογίας με 43 βαθμούς, ενώ η Ουντινέζε στην 9η θέση με 32.

