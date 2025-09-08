Αθλητικά

Ουρές για το showcar της McLaren F1 Team που έφερε ο ΟΠΑΠ στη Θεσσαλονίκη

Όλη η πόλη συρρέει στη ΔΕΘ για μια μοναδική εμπειρία υψηλών ταχυτήτων
Σε ρυθμούς Formula 1 έχει μπει η Θεσσαλονίκη με το showcar της McLaren F1 Team να βρίσκεται στη ΔΕΘ και να έχει γίνει πόλος έλξης για όλους τους επισκέπτες, οι οποίοι σχηματίζουν ουρές για να το δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Το εντυπωσιακό showcar, που ξεκίνησε περιοδεία στη χώρα μας και θα επισκεφθεί συνολικά πέντε πόλεις, θα βρίσκεται στη ΔΕΘ έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας μια εμπειρία …υψηλών ταχυτήτων στους fans της Formula 1 και της McLaren.

Από τα πρώτα λεπτά που άνοιξαν οι πύλες της Έκθεσης, το περασμένο Σάββατο, το κοινό έσπευσε να φωτογραφηθεί με το showcar της McLaren F1 Team, το οποίο έφερε στην Ελλάδα ο ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο της συνεργασίας της μητρικής του, Allwyn, με τη McLaren F1 Team και τη Formula 1, ως official partner τους.

Στο μοναδικό για τη χώρα μας Roadshow, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και σε διασκεδαστικές δραστηριότητες. Μπορούν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε προσομοιωτές της Formula 1, να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren και να κάνουν face painting στα χρώματα της “papaya”.

facepaintinf

Μετά τη Θεσσαλονίκη, το showcar της McLaren F1 Team θα ταξιδέψει σε Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα και Αθήνα.

kosmos

kosmos

deth

kosmos

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

