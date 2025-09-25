Οβιέδο – Μπαρτσελόνα 1-3: Πέτυχε την ανατροπή και κράτησε σταθερή τη διαφορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης

Για ένα ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα βρέθηκε να “κυνηγάει” την Οβιέδο στο σκορ, αλλά στην επανάληψη οι Καταλανοί κατάφεραν να πετύχουν την ανατροπή και να φτάσουν στη νίκη (1-3), σε ματς για την 6η αγωνιστική στη La Liga.

Η Μπαρτσελόνα έμεινε έτσι στο -2 από την κορυφή και την Ρεάλ Μαδρίτης, με τους “μερένγκες” να παίζουν την ερχόμενη αγωνιστική στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Ρέινα ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 33′, με την Μπαρτσελόνα να βγάζει αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο και να φτάνει στη νίκη με τα γκολ των Γκαρσια (56′), Λεβαντόφσκι (70′) και Αραούχο (88′).