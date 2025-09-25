Αθλητικά

Οβιέδο – Μπαρτσελόνα 1-3: Πέτυχε την ανατροπή και κράτησε σταθερή τη διαφορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης

Στο -2 από την κορυφή της La Liga παρέμειναν οι Καταλανοί
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Pankra Nieto

Για ένα ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα βρέθηκε να “κυνηγάει” την Οβιέδο στο σκορ, αλλά στην επανάληψη οι Καταλανοί κατάφεραν να πετύχουν την ανατροπή και να φτάσουν στη νίκη (1-3), σε ματς για την 6η αγωνιστική στη La Liga.

Η Μπαρτσελόνα έμεινε έτσι στο -2 από την κορυφή και την Ρεάλ Μαδρίτης, με τους “μερένγκες” να παίζουν την ερχόμενη αγωνιστική στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Ρέινα ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 33′, με την Μπαρτσελόνα να βγάζει αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο και να φτάνει στη νίκη με τα γκολ των Γκαρσια (56′), Λεβαντόφσκι (70′) και Αραούχο (88′).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo