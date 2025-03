ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Συγχαρητήρια στη θρυλική Κ-19»

Ο Ολυμπιακός U19 θέλει και φέτος να φτάσει στην κατάκτηση του Youth League και το δείχνει με ιδανικό τρόπο. Τα… πιτσιρίκια των “ερυθρόλευκων” απέκλεισαν την Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία, στη διαδικασία των πέναλτι και πέρασαν στα προημιτελικά της διοργάνωσης, που κατέκτησαν την περασμένη σεζόν.

Για το σπουδαίο αυτό επίτευγμα της Κ-19, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε συγχαρητήρια μέσω των social media, γράφοντας χαρακτηριστικά: “ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στη ΘΡΥΛΙΚΗ Κ-19 του Ολυμπιακού μας, που απέκλεισε την Στουρμ Γκρατς και προκρίθηκε στα προημιτελικά του UEFA Youth League! WE KEEP ON DREAMING!”

Στα προημιτελικά του Youth League ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με την Ζάλτσμπουργκ, ξανά σε νοκ-άουτ παιχνίδι στην Αυστρία, είτε την 1η είτε την 2η ημέρα του Απριλίου, στοχεύοντας στο final-4 του Youth League και στην υπεράσπιση του τίτλου του!