Παγκόσμιο Κύπελλο Πόλο: Οι όμιλοι της Εθνικής Ανδρών και Γυναικών

Το απόγευμα της Παρασκευής (20/2/2026), στα γραφεία της World Aquatics, πραγματοποιήθηκαν οι κληρώσεις των προκριματικών τουρνουά των Παγκοσμίων Κυπέλλων πόλο σε Άνδρες και Γυναίκες (Division 1 και 2).

Για τους άνδρες και τα δυο προκριματικά τουρνουά θα διεξαχθούν 7-12/4/26, ενώ στις γυναίκες η Division 1 στις 1-6/5/26 και η Division 2, 21-26/4/2026. Στο Κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης θα φιλοξενηθεί η διοργάνωση των Ανδρών, με ορισμένες από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής μας. Το αντίστοιχο των Γυναικών, με τη συμμετοχή και της Ελλάδας, θα φιλοξενηθεί στο Ρότερνταμ.

Η τελική φάση θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, από 22-26 Ιουλίου 2026. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο “Sydney Olympic Park Aquatic Centre”, εκεί όπου έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2000 και οι τρεις πρώτες ομάδες από εκεί θα πάρουν αυτόματα και την πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη 2027.

Στο Σίδνεϊ θα βρεθούν συνολικά οκτώ ομάδες σε κάθε τουρνουά, έξι από τη Division 1 και δύο από τη Division 2.

Οι Όμιλοι, όπως κληρώθηκαν στις κληρώσεις που αφορούν τις Εθνικές μας ομάδες, στην Division 1:

Ανδρες

Α’ ΟΜΙΛΟΣ:

Σερβία

Ολλανδία

Ουγγαρία

Ελλάδα

Β’ ΟΜΙΛΟΣ:

Ιταλία

Ισπανία

Κροατία

ΗΠΑ

Γυναίκες

Α’ ΟΜΙΛΟΣ:

ΗΠΑ

Ουγγαρία

Ιαπωνία

Ισπανία

Β’ ΟΜΙΛΟΣ:

Ιταλία

Ελλάδα

Ολλανδία

Αυστραλία