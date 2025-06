Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Στους «16» Παρί Σεν Ζερμέν και Μποταφόγκο, αποκλείστηκε η Ατλέτικο Μαδρίτης

Ο πρώτος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων ολοκληρώθηκε και έτσι έγιναν γνωστές οι δύο πρώτες ομάδες που πήραν το εισιτήριο για τη φάση των “16”. Ο λόγος για την Παρί Σεν Ζερμέν και τη Μποταφόγκο.

Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε 2-0 του Σιάτλ χάρη σε γκολ των Κβαρατσχέλια και Χακίμι, εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Μποταφόγκο από την Ατλέτικο Μαδρίτης και τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου, σε τριπλή ισοβαθμία με τους Βραζιλιάνους και τους Μαδριλένους.

PSG take the lead!



Vitinha’s effort deflects in off Khvicha Kvaratskhelia; we think he meant it!



Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEAPSG pic.twitter.com/tiahQ6YBxv