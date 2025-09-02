Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Πότε αγωνίζονται Καραλής, Τεντόγλου και Τζένγκο

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου θα διεξαχθεί φέτος στο Τόκιο από τις 13 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, με την ελληνική αποστολή να αποτελείται από 19 μέλη. Ξεχωρίζουν οι Εμμανουήλ Καραλής, Μίλτος Τεντόγλου και Ελίνα Τζένγκο.

Ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Μίλτος Τεντόγλου και η Ελίνα Τζένγκο αποτελούν τη μεγαλύτερη ελπίδα του ελληνικού στίβου για διάκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Το μεγάλο ραντεβού του στίβου ξεκινάει το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, με τον “Μανόλο” να ρίχνεται πρώτος στη μάχη στο επί κοντώ. Ακολουθεί ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και η Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό στις 19 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο

Σάββατο 13/9

Πρωί

02:00 – 35χλμ βάδην ανδρών – ΤΕΛΙΚΟΣ – Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ

02:00 – 35χλμ βάδην γυναικών – ΤΕΛΙΚΟΣ – Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Όλγα Φιάσκα, Σοφία Αλικανιώτη

Απόγευμα

12:55 – 100μ γυναικών – προκριματικά – Πολυνίκη Εμμανουηλίδου

13:05 – επί κοντώ ανδρών – προκριματικά – Εμμανουήλ Καραλής, Γιάννης Ρίζος

Κυριακή 14/9

Πρωί

03:00 – σφυροβολία γυναικών – προκριματικά – γκρουπ Α’ – Σταματία Σκαρβέλη

04:45 – σφυροβολία γυναικών – προκριματικά – γκρουπ Β’ – Σταματία Σκαρβέλη

Δευτέρα 15/9

Πρωί

03:00 – σφυροβολία ανδρών – προκριματικά – γκρουπ Α’ – Άγγελος Μαντζουράνης, Κώστας Ζάλτος, Χρήστος Φραντζεσκάκης

03:05 – επί κοντώ γυναικών – προκριματικά – Αριάδνη Αδαμοπούλου

04:45 – σφυροβολία ανδρών – προκριματικά – γκρουπ Β’ – Άγγελος Μαντζουράνης, Κώστας Ζάλτος, Χρήστος Φραντζεσκάκης

Απόγευμα

13:40 – μήκος ανδρών – προκριματικά – Μίλτος Τεντόγλου

14:10 – επί κοντώ ανδρών – ΤΕΛΙΚΟΣ – Εμμανουήλ Καραλής

Τρίτη 16/9

Απόγευμα

13:40 – τριπλούν γυναικών – προκριματικά – Οξάνα Κορένεβα

Τετάρτη 17/9

Απόγευμα

13:30 – 200μ γυναικών – προκριματικά – Πολυνίκη Εμμανουηλίδου

14:50 – μήκος ανδρών – ΤΕΛΙΚΟΣ – Μίλτος Τεντόγλου

Πέμπτη 18/9

Απόγευμα

13:15 – ύψος γυναικών – προκριματικά – Τατιάνα Γκούσιν

Παρασκευή 19/9

Απόγευμα

13:30 – ακοντισμός γυναικών – προκριματικά – γκρουπ Α’ – Ελίνα Τζένγκο

15:00 – ακοντισμός γυναικών – προκριματικά – γκρουπ Β’ – Ελίνα Τζένγκο

Σάββατο 20/9

Πρωί

01:30 – 20χλμ βάδην γυναικών – ΤΕΛΙΚΟΣ – Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Χριστίνα Παπαδοπούλου

03:00 – δισκοβολία ανδρών – προκριματικά – γκρουπ Α’ – Δημήτρης Παυλίδης

03:50 – 20χλμ βάδην – ΤΕΛΙΚΟΣ – Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ

04:35 – δισκοβολία ανδρών – προκριματικά – γκρουπ Β’ – Δημήτρης Παυλίδης

Απόγευμα

15:05 – ακοντισμός γυναικών – ΤΕΛΙΚΟΣ – Ελίνα Τζένγκο