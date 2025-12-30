Αθλητικά

Παγωμάρα στους Νάγκετς με Νίκολα Γιόκιτς: Τραυματίστηκε από πάτημα συμπαίκτη του

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι άνθρωποι του Ντένβερ, περιμένοντας τα νεότερα για την κατάσταση του απόλυτου ηγέτη τους
Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Νίκολα Γιόκιτς στην αναμέτρηση των Νάγκετς με τους Χιτ στο Μαϊάμι για το πρωτάθλημα του NBA.

Σε μία ανύποπτη φάση, ο Νίκολα Γιόκιτς τραυματίστηκε στο γόνατο, αποχώρησε από το παρκέ και δεν επέστρεψε ξανά στο παιχνίδι, με τους ανθρώπους των Νάγκετς να περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να δουν για πόσο καιρό θα αγωνίζονται χωρίς τον απόλυτο ηγέτη τους.

Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, ο Σπένσερ Τζόουνς έχασε την ισορροπία του και πάτησε τον Γιόκιτς, με τον Σέρβο μέγκασταρ να πέφτει στο παρκέ και να κρατάει το γόνατό του.

Ο Γιόκιτς, ο οποίος σπάνια δείχνει ότι πονάει, αποχώρησε με φανερό πρόβλημα, με τους Νάγκετς να μην μπορούν να καλύψουν το κενό του και να γνωρίζουν μία βαριά ήττα από τους Χιτ (147-123). 

