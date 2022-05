Ο Τζοέλ Εμπίντ ήταν φέτος από τους κορυφαίους παίκτες της σεζόν στο NBA και διεκδίκησε το βραβείο του MVP στην κανονική διάρκεια, αλλά οι Φιλαδέλφεια Σίξερς φαίνεται ότι θα τον χάσουν στο πιο κρίσιμο σημείο της χρονιάς.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο τραυματισμός του στο τελευταίο ματς με τους Τορόντο Ράπτορς θα του στερήσει τη συμμετοχή τουλάχιστον από τα δύο πρώτα παιχνίδια με τους Μαϊάμι Χι στα ημιτελικά των play off στην Ανατολή.

Οι Σίξερς θα κληθούν να κάνουν έτσι ένα άθλο κόντρα στην πρωτοπόρο της Περιφέρειάς τους, ελπίζοντας πια ότι θα έχουν ξανά στη διάθεσή τους τον Εμπίντ στο τρίτο ματς στη Φιλαδέλφεια, χωρίς να είναι πολύ αργά για τη “μάχη” τους για την πρόκριση στους τελικούς.

ESPN Sources: Joel Embiid won’t travel for Games 1 and 2 in Miami, but there’s optimism he could return as soon as either Game 3 or 4 in Philadelphia. He needs to clear concussion protocols and see doctor mid-week on his orbital fracture. More on NBA Countdown at 12:30 ET on ABC.