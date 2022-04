Τα νέα από τον τραυματισμό του Κρις Μίντλετον δεν είναι καθόλου ευχάριστα για τους Μιλγουόκι Μπακς, αφού όλα δείχνουν ότι θα χρειαστεί να μείνει για αρκετές εβδομάδες εκτός.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο… Ρόμπιν του… Μπάτμαν Γιάννη Αντετοκούνμπο, θα χάσει σίγουρα όλη τη σειρά με τους Μπόστον Σέλτικς, ακόμη κι αν αυτή φθάσει σε Game 7.

Κι αυτό γιατί ο Μίντλετον είναι πλέον αμφίβολος ακόμη και για τους τελικούς της Ανατολής, αν οι Μιλγουόκι Μπακς καταφέρουν να προκριθούν από τους “Κέλτες” χωρίς αυτόν. Η επιστροφή του από τον τραυματισμό στο γόνατο δηλαδή, υπολογίζεται προς τα τέλη του Μαΐου, αν όλα πάνε καλά με την αποθεραπεία του.

