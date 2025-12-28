Αθλητικά

Πάγωσαν στο Γουινέα – Σουδάν: Κατέρρευσε ο τερματοφύλακας Ζεσούς Οβόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα για το Copa Africa

Σοκαριστική στιγμή στο Copa Africa
Πάγωσαν στο Γουινέα – Σουδάν: Κατέρρευσε ο τερματοφύλακας Ζεσούς Οβόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα για το Copa Africa

Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Γουινέα και το Σουδάν -για τη 2η αγωνιστική του 5ου ομίλου στο Copa Africa- σημαδεύτηκε από τη σοκαριστική στιγμή του 35′. Ο τερματοφύλακας της πρώτης, Ζεσούς Οβόνο, κατέρρευσε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο, με το παιχνίδι να διακόπτεται προσωρινά.

Άμεσα επενέβησαν τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων, με τον τερματοφύλακα της Γουινέας να λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες και να σηκώνεται λίγο αργότερα, χωρίς να διαπιστωθεί ότι έχει κάτι ανησυχητικό.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά μετά την επανέναρξή του, με τον Οβόνο να παραμένει στο παιχνίδι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
185
161
119
116
109
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo