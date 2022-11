Ο παίκτης του NFL, Blake Martinez, αποσύρθηκε στα 28 του χρόνια μόλις δύο εβδομάδες αφού πούλησε μια κάρτα Pokemon για περίπου 650 χιλιάδες ευρώ.

Το εντυπωσιακό ποσό των 650 ευρώ κατάφερε να εισπράξει ο γνωστός παίκτης NFL Blake Martinez από τη δημοπρασίας μιας κάρτας του Illustrator Pikachu.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο ότι η συγκεκριμένη κάρτα θα μπορούσε να αγγίξει στη δημοπρασία ακόμα και το 1.000.000 δολάρια.

Πάντως το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 650.000 ευρώ φαίνεται πως ήταν αρκετό για να οδηγήσει τον παίκτη του NFL στην πρόωρη απόσυρση από την ενεργό δράση και συγκεκριμένα στα 28 του.

Η συγκεκριμένη κάρτα Pokemon η οποία έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ντόρο εξαιτίας του ποσού που κατάφερε να δημοπρατηθεί, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω της σπανιότητας της, με τους εκτιμητές να τη βαθμολογούν ως 9.5/10 Gem Mint.

Final Sale Price for the Illustrator Pikachu a.k.a The Swirllustrator: $672,000 pic.twitter.com/VXjhYbUeZk