Παίκτης του Ολυμπιακού ο Κλέιτον, οι πρώτες φωτογραφίες του Βραζιλιάνου επιθετικού με την ερυθρόλευκη φανέλα

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και με τη… βούλα ο Κλέιτον. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός αποκτήθηκε από την Ρίο Άβε και υπέγραψε συμβόλαιο 3,5 ετών με τους Πειραιώτες.

Ο Βραζιλιάνος, που προορίζεται για να καλύψει το κενό του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ως τρίτος επιθετικός στον Ολυμπιακό, πίσω από Ελ Κααμπί και Ταρέμι. Τη φετινή σεζόν, ο Κλέιτον 10 γκολ και 4 ασίστ σε 19 εμφανίσεις.

Ο Κλέιτον αποτελεί τη δεύτερη χειμερινή μετεγγραφή των Πειραιωτών μετά τον Αντρέ Λουίζ, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στην Πορτογαλία και την Ρίο Άβε.

Οι Πειραιώτες έκαναν σχετική ανάρτηση στα social media, ποστάροντας μάλιστα και τις πρώτες στιγμές του Κλέιτον, με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού, Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα.

Γεννημένος στις 11 Ιανουαρίου 1999 στο Belo Horizonte, αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Rio Ave, με την οποία εφέτος σημείωσε δέκα γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ.

Συνολικά με τη φανέλα της Rio Ave έχει σκοράρει 28 φορές και έχει δώσει οκτώ ασίστ σε 56 αγώνες.

Στην Πορτογαλία έχει αγωνιστεί, ακόμα, στην Casa Pia, ενώ στην πατρίδα του έχει περάσει από Vila Nova, Coritiba, Guarany, Vasco da Gama και Juventude.

Κλέιτον, καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού.