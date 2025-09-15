Παναγιώτης Γιαννάκης: «Συγκλονιστικός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έχει τεράστια προοπτική ο Βασίλης Σπανούλης»

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης μίλησε για το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ στο Eurobasket.

Η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια και ο Παναγιώτης Γιαννάκης σχολίασε τη μεγάλη επιτυχία της γαλανόλευκης στο Eurobasket.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή “Το Πρωινό” στον ΑΝΤ1 και φρόντισε να αποθεώσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά και τον Βασίλη Σπανούλη.

Για το πού είδε το ματς: “Στο σπίτι μου, με την οικογένειά μου, νομίζω ήταν μία φανταστική βραδιά. Δεν ήταν μόνο η φανταστική βραδιά, ήταν φανταστικό το τουρνουά, γιατί θεωρώ ότι έδωσε πολλά μηνύματα σε όλους μας. Να καταλάβουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά μαζί. Να υποφέρουμε και να μην τα παρατάμε, να νιώθουμε πολλές φορές χάλια και να ενώνουμε τις δυνάμεις μας, να παλεύουμε και να βγαίνουμε νικητές. Ήμουν στην Κύπρο και με ρώτησαν μετά το ματς με τη Γεωργία, πού θα φτάσουμε και είπα ότι η ομάδα μας κάθε παιχνίδι εξελίσσεται και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Το μετάλλιο είναι κάτι που το δικαιούται αυτή η ομάδα”.

Για το αν φοβήθηκε ότι θα γυρίσει το ματς: “Όχι δε φοβήθηκα, γιατί νομίζω ότι ήταν άδικο για αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει και για τον τρόπου που παίξαμε. Ήταν ένα πολύ ωραίο ματς, έκανε φανταστική εμφάνιση η ομάδα. Έβλεπα τη Σερβία για τελικό με τη Γερμανία και εμάς για χάλκινο μετάλλιο. Την Τουρκία εγώ προσωπικά δεν την είχα δει, δεν την περίμενα. Νομίζω ότι η μεγάλη πίεση μας κατέβαλε (σ.σ. με την Τουρκία) και κάναμε εύκολα λάθη”.

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: “Είναι συγκλονιστικός. Για να καταλάβετε τη δύναμη του αθλητισμού, είπε ότι ‘νιώθω μεγαλύτερη ικανοποίηση από το πρωτάθλημα στο NBA’. Αυτό από μόνο του αναδεικνύει τον χαρακτήρα του. Χαιρόμαστε γιατί έρχεται και παίζει για την Ελλάδα”.

Για τον Σπανούλη: “Έχει τεράστια προοπτική ο Σπανούλης. Έδινε τον καλύτερό του εαυτό κάθε μέρα στην προπόνηση. Έκανε την τέλεια καριέρα. Έχει κάνει μία τέλεια οικογένεια. Και έχει ξεκινήσει τέλεια τη διαδρομή του στην προπονητική”.