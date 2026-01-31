Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Οι Θεσσαλονικείς απέδρασαν από το Αγρίνιο με λυτρωτή τον Φαμπιάνο

Ο Άρης πανηγύρισε μία σημαντική νίκη με 1-0 στην έδρα του Παναιτωλικού και πήρε τους τρεις βαθμούς σε μία δύσκολη εκτός έδρας αποστολή, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Χότζα είδε απευθείας κόκκινη κάρτα στο 24′ και άφησε τον Παναιτωλικό με δέκα παίκτες. Αυτή η φάση έκρινε την αναμέτρηση με τον Άρη να παίρνει πολλά μέτρα και να δημιουργεί ευκαιρίες στην εστία των γηπεδούχων.

Δεν ήταν εύκολο, όμως για τους παίκτες του Χιμένεθ να βρουν δίχτυα, καθώς έχασαν πολλές ευκαιρίες, ακόμα και πριν αποκτήσουν αριθμητικό πλεονέκτημα.

Ο Φαμπιάνο στο 78′ με κεφαλιά νίκησε τον Κουτσερένκο και χάρισε στην ομάδα του τρεις πολύτιμους βαθμούς, οι οποίοι έφεραν τον Άρη στο -1 από τον Παναθηναϊκό, στη μάχη που γίνεται για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο Άρης είναι στην 6η θέση με 25 βαθμούς, ενώ ο Παναιτωλικός είναι 12ος στη Super League με 15 βαθμούς.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Μλάντεν, Γκαρθία, Γκρανάθ, Μπουχαλάκης, Σμυρλής, Νικολάου (46′ Κόγιτς), Ματσάν (73′ Μίχαλακ), Μανρίκε, Χότζα.

ΑΡΗΣ: Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Σούντμπεργκ, Λέισμαν, Τεχέρο, Μόντσου, Ράτσιτς, Πέρεθ, Μισεουί, Γιένσεν, Πέρεθ, Μορόν