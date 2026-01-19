Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3: Χωρίς φρένα οι Βοιωτοί που καλπάζουν για το ευρωπαϊκό εισιτήριο

Ο Λεβαδειακός έκανε ακόμα μία μεγάλη νίκη στην Super League, αυτή τη φορά στην έδρα του Παναιτωλικού με 3-1 για την 17η αγωνιστική.

Ο Κωστή με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή άνοιξε το σκορ στο Αγρίνιο για τον Λεβαδειακό, με τον Κουτσερένκο να μην μπορεί να αντιδράσει. Η φάση εξετάστηκε για οφσάιντ του Πεντρόσο που ήταν μπροστά από τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού, όμως δε θεωρήθηκε ότι επηρέαζε τη φάση.

Ο Λεβαδειακός στο 10′ έκανε το 2-0 με τον Μπάλτσι να εκμεταλλεύεται την ασταθή απόκρουση του τερματοφύλακα του Παναιτωλικού και να πετυχαίνει ένα εύκολο τέρμα για να δώσει ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα στην ομάδα του.

Στην εκπνοή του πρώτου μέρους ο Λιάγκας με κεφαλιά νίκησε τον Κουτσερένκο και έκανε το 3-0 για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στο Αγρίνιο. Οι Βοιωτοί πέτυχαν κι άλλο γκολ στο πρώτο ημίχρονο με τον Πεντρόζο, όμως αυτό ακυρώθηκε για οφσάιντ και το σκορ έμεινε 3-0.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν το σκορ σε 3-1 στο 63′ με τον Ενκολόλο να κάνει ωραία προσπάθεια και με διαγώνιο σουτ να νικά τον Λοντίγκιν για να δώσει μία ελπίδα στην ομάδα του. Ο Παναιτωλικός πρόσπαθησε να πλησιάσει και άλλο στο σκορ, όμως στο 81′ ο Μίχαλακ νικήθηκε από τον Λοντίγκιν και ουσιαστικά τότε τελείωσε κάθε ελπίδα για ανατροπή.

Ο Λεβαδειακός με τη νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό έφτασε τους 34 βαθμούς και έχει διαφορά 9 πόντων από τον πέμπτο Παναθηναϊκό, ενώ οι Αγρινιώτες είναι 9οι με 15 βαθμούς.