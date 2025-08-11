Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναιτωλικός: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 725.000 ευρώ από τον Φώτη Κωστούλα

Είναι η δεύτερη φορά που ο ισχυρός άνδρας της ομάδας κάνει ΑΜΚ
Πανηγυρισμοί των παικτών του Παναιτωλικού στην έδρα της Λαμίας (ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Πανηγυρισμοί των παικτών του Παναιτωλικού στην έδρα της Λαμίας (ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο μεγαλομέτοχος τoυ Παναιτωλικού συνεχίζει να ενισχύει οικονομικά τον Παναιτωλικό, κάνοντας δεύτερη αύξηση μέσα σε επτά μήνες, η οποία είναι μάλιστα πιστοποιημένη από το ΓΕΜΗ.

Συγκεκριμένα, ο Φώτης Κωστούλας έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον Παναιτωλικό η οποία φτάνει τα 725.000 ευρώ. Η απόφαση είχε ληφθεί στη γενική συνέλευση της Ιουνίου, ενώ η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που αφορά την κάλυψη της αύξησης φέρει ημερομηνία 1η Αυγούστου 2025.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η δεύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσα στο 2025, καθώς στις 30 Δεκεμβρίου 2024 είχε προηγηθεί άλλη μία, ύψους 1.185.000 ευρώ, η οποία επίσης είχε καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo