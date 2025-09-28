Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2: Πρώτη νίκη για το «τριφύλλι» στη φετινή Super League με Γερεμέγεφ «λυτρωτή» στις καθυστερήσεις

Φτάσαμε στην 5η αγωνιστική της φετινής Super League για να κάνει ο Παναθηναϊκός την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα! Ο Παναιτωλικός ήταν ανταγωνιστικός στο Αγρίνιο, προηγήθηκε και τελικά γνώρισε την ήττα (1-2). Πρώτο φετινό γκολ ο Γερεμέγεφ και μάλιστα… λύτρωσης, στις καθυστερήσεις. Πρώτη ασίστ από τον Ρενάτο Σάντσες.

Μετά από μια ήττα και δυο ισοπαλίες, ο παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το πρώτο του “τρίποντο” στη φετινή Super League και να πάει με ιδανική ψυχολογία την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ (02.10.2025) στο ματς με την Γκόου Αχεντ ίγκλς, με σκοπό να κάνει το 2/2 στη League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός πήγε στην έδρα του Παναιτωλικού για το «διπλό» και από τα πρώτα λεπτά του αγώνα πίεσε ψηλά και προσπάθησε να πλησιάσει με αξιώσεις τα αντίπαλα καρέ. Παρά την έντονη βροχόπτωση, ο αγωνιστικός χώρος δεν έφερε εμπόδια στους ποδοσφαιριστές.

Με την μπάλα να είναι σχεδόν αποκλειστικά σε πόδια παικτών Παναθηναϊκού, ο Παναιτωλικός ήταν αυτός που -κόντρα στη ροή του αγώνα- έφτασε στο 1-0. Σε εκτέλεση κόρνερ των γηπεδούχων, ο Σιέλης πήρε την κεφαλιά και η ομάδα του Αγρινίου ζήτησε πέναλτι, για χέρι του Τσέριν. Ο διαιτητής Τσακαλίδης σταμάτησε μετά από δευτερόλεπτα το ματς και ο Ζαμπαλάς -από το VAR- τον κάλεσε να δει τη φάση ο ίδιος. Ο ρέφερι τσέκαρε τη φάση, έδωσε πέναλτι και ο Αγκίρε στάθηκε εύστοχος από τη βούλα, ανοίγοντας το σκορ.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να συνέλθει άμεσα, με τον Τζούριτσιτς να πηγαίνει πιο κεντρικά και τον Κυριακόπουλο να παίρνει την πτέρυγα, την ώρα που ο Χρήστος Κόντης Ζητούσε… ψυχραιμία. Το “τριφύλλι” είχε την μπάλα κοντά στην αντίπαλη περιοχή, αλλά ο Παναιτωλικός δεν δεχόταν φάση στα καρέ του.

Από το 30′ και μετά, όμως, ο Παναθηναϊκός άλλαξε… ταχύτητα και έχασε τρεις μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει. Στο 32′ ο τερματοφύλακας Τσάβες μπλόκαρε το πλασέ του Τσιριβέγια, στο 33′ έκανε δύσκολη επέμβαση -με το πόδι- σε σουτ του Τζούριτσιτς, ενώ στο 36′ ο Μπακασέτας -από θέση φορ- δεν μπόρεσε να πλασάρει καλά πάνω στο βηματισμό, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα άουτ. Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος, βλέποντας τον Μπουχαλάκη να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού και τον Κοντούρη να περνάει στη θέση του.

Η βροχόπτωση συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει στο ίδιο τέμπο, πιέζοντας για την ισοφάριση, αλλά και αφήνοντας κάποια αμυντικά κενά. Ο Χρήστος Κόντης προχώρησε στο 55′ στις πρώτες του διορθωτικές κινήσεις (Σάντσες αντί Τσέριν και Ζαρουρί αντί του Τζούριτσιτς). Δυο λεπτά μετά, ήρθε η ισοφάριση από το “τριφύλλι”, τη στιγμή που οι γηπεδούχοι έπαιζαν με 10 παίκτες, λόγω τραυματισμού του Σιέλη. Ο Τετέ πήρε την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή, ελίχθηκε υπέροχα και πλάσαρε για το 1-1, σημειώνοντας το πρώτο του φετινό γκολ!

Η είσοδος του Ρενάτο Σάντσες βοήθησε τον Παναθηναϊκό να κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, την ώρα που ο Τετέ έδειχνε να παίρνει όλο και περισσότερες επιθετικές προσπάθειες, βάζοντας δύσκολα στην άμυνα τω γηπεδούχων. Στο 70′ ήρθε η σειρά του Παναιτωλικού να κάνει αλλαγές (Σμυρλής αντί του Μίχαλακ και Άλεξιτς αντί του Αγκίρε). Ακολούθησε η είσοδος του Γερεμέγεφ στο ματς, στη θέση του Σφιντέρσκι.

Η μπάλα πήγαινε πάνω – κάτω, με τον Παναιτωλικό να σκοράρει στο 79′ με την κοντινή κεφαλιά του Σιέλη (κακή έξοδος του Λαφόν στη φάση). Το τέρμα όμως ακυρώθηκε για οφσάιντ του σκόρερ, για… έναν ώμο. Στο 86′ ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να δει την τύχη να του… χαμογελάει. ο Σιώπης έπιασε το μακρινό σουτ, η μπάλα βρήκε στον Πάντοβιτς, άλλαξε πορεία, αλλά πέρασε ελάχιστα άουτ!

Το ματς κρίθηκε σε… ζαριά στο 90+5′, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στο “διπλό”. Ο Ρενάτο Σάντσες έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Γερεμέγεφ έπιασε την κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή, για να νικήσει τον Τσάβες και να κάνει την ανατροπή για το “τριφύλλι”.

Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου (78′ Μανρίκε), Μπουχαλάκης (43′ Κοντούρης), Μάτσαν, Εστέμπαν, Μίχαλακ (70′ Σμυρλής), Ενκολολό, Αγκίρε (70′ Άλεξιτς).

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (83′ Σιώπης), Μπακασέτας (83′ Πάντοβιτς), Τσέριν (55′ Σάντσες), Τετέ, Σβιντέρσκι (75′ Γερεμέγεφ), Τζούριτσιτς (55′ Ζαρουρί).