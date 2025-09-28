Αθλητικά

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2 τελικό: Μεγάλο «διπλό» με γκολ στο 90+5′

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη ψάχνει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα
5η αγωνιστική
1 - 2
Λίγα 24ωρα μετά το σπουδαίο του «διπλό» στη Βέρνη, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει σε ρυθμούς Super League, έχοντας δύσκολο έργο στην έδρα του Παναιτωλικού. Πρώτη νίκη ψάχνουν οι «πράσινοι» στο πρωτάθλημα – Από ισοπαλία στην Τούμπα έρχονται οι γηπεδούχοι.

23:01 | 28.09.2025
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
22:59 | 28.09.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα και μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό στην έδρα του Παναιτωλικού
22:57 | 28.09.2025
90+5'
ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό, 1-2 με τον Γερεμέγεφ

Σέντρα του ρενάτο Σάντσες και κοντινή κεφαλιά του Γερεμέγεφ για την ανατροπή

22:54 | 28.09.2025
90+1'
Κίτρινη κάρτα στον Σιέλη
22:52 | 28.09.2025
6 τα λεπτά των καθυστερήσεων
22:50 | 28.09.2025
89'

μακρινό σουτ του Τετέ, μπλόκαρε εύκολα ο Τσάβες

22:49 | 28.09.2025
86'
Απίστευτη φάση για τον Παναθηναϊκό

Μακρινό σουτ του Σιώπη, η μπάλα βρήκε στον Πάντοβιτς, άλλαξε πορεία, αλλά πέρασε ελάχιστα άουτ

22:46 | 28.09.2025
83'
Αλλαγές για τον Παναθηναϊκός
22:46 | 28.09.2025
83'
Κίτρινη κάρτα ο Καλάμπρια
22:45 | 28.09.2025
Έμεινε το 1-1
22:45 | 28.09.2025
ΟΦΣΑΙΝΤ Ο ΣΙΕΛΗΣ
22:44 | 28.09.2025
ΤΟ ΑΚΥΡΩΣΕ ΤΟ ΓΚΟΛ
22:43 | 28.09.2025

θα υπάρξει έλεγχος του γκολ από το VAR για πιθανό οφσάιντ του σκόρερ - Οριακή φάση φάνηκε από το ριπλέι

22:41 | 28.09.2025
79'
ΓΚΟΛ για τον Παναιτωλικό, 2-1

Εκτέλεση φάουλ του Εστεμπάν, κεφαλιά του Σιέλη σε κακή έξοδο του λαφόν και η μπάλα στα δίχτυα

22:39 | 28.09.2025
78'
Αλλαγή για τον Παναιτωλικό. ο Μανρικέ στη θέση του Νικολάου
22:39 | 28.09.2025
76'
Κίτρινη κάρτα στον Γερεμέγεφ που μόλις μπήκε στο ματς
22:36 | 28.09.2025
75'
Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Ο Γερέγεφ στη θέση του Σφιντέρσκι

22:34 | 28.09.2025
73'

Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι το μακρινό σουτ του Άλεξιτς

22:27 | 28.09.2025
70'
Αλλαγές για τον Παναιτωλικό. Σμυρλής αντί του Μίχαλακ και Άλεξιτς αντί του Αγκίρε
22:23 | 28.09.2025
63'
Μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό

παράλληλο γύρισμα του καλάμπρια, ο Σφιντέρσκι βρήκε ελάχιστα την μπάλα και δεν μπόρεσε να πλασάρει καλά και να σκοράρει. ο Σάντσες ήταν λίγο πίσω και αιφνιδιάστηκε

22:19 | 28.09.2025
57'
ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό, 1-1 με το πρώτο φετινό γκολ του Τετέ

την ώρα που ο Παναιτωλικός έπαιζε με 10 λόγω του τραυματισμού του Σιέλη

22:16 | 28.09.2025
55'
Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό

Ρενάτο αντί Τσέριν, Ζαρουρί αντί Τζούριτσιτς

22:14 | 28.09.2025
52'

Τραγικό σουτ του Εστεμπάν από το ύψος της μεγάλης περιοχής

22:12 | 28.09.2025
50'

Εξαιρετική παρέμβαση του Κοντούρη στην μπαλιά του Πάλμερ-Μπράουν προς τον Μπακασέτα, που είχε μπει σε θέση φορ

22:11 | 28.09.2025
48'
Κίτρινη κάρτα στον Ενκολόλο του Παναιτωλικού
22:09 | 28.09.2025

Αρκετοί παίκτες του Παναθηναϊκου κάνουν ζέσταμα - Σύντομα θα έχουμε αλλαγή - θυμίζουμε ότι Πελίστρι και Ντέσερς δεν είναι διαθέσιμοι 

22:09 | 28.09.2025
22:07 | 28.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:07 | 28.09.2025

Σφίξιμο στη γάμπα φαίνεται πως είχε ο Μπουχαλάκης

22:06 | 28.09.2025

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

21:52 | 28.09.2025

Συνεχίζεται η βροχόπτωση στο Αγρίνιο

21:52 | 28.09.2025
21:51 | 28.09.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Αγρίνιο
21:50 | 28.09.2025
45+4'
καλή στιγμή για τον Παναιτωλικό

Μακρινή εκτέλεση φάουλ, ο Στάγιτς παίρνει την κεφαλιά, η μπάλα βρίσκει στον Πάλμερ-Μπράουν και περνάει κόρνερ

21:47 | 28.09.2025
45+3'
Κίτρινη κάρτα στον Τζούριτσιτς
21:45 | 28.09.2025
4 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
21:44 | 28.09.2025
43'
Αλλαγή για τον Παναιτωλικό. Ο Κοντούρης στη θέση του τραυματία Μπουχαλάκη
21:43 | 28.09.2025

Θα την κάνει τώρα την αλλαγή ο Γιάννης Πετράκης - Δεν θα ρισκάρει

21:42 | 28.09.2025
42'

Ο Μπουχαλάκης συνεχίζει με πρόβλημα και προσπαθεί να φτάσει στην ανάπαυλα

21:39 | 28.09.2025

Η φάση με το πέναλτι και το γκολ του Παναιτωλικού

21:35 | 28.09.2025
36'
Νέα μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό

Γύρισμα του Τζούριτσιτς, κίνηση φορ από τονΜπακασέτα, αλλά το τελείωμα του Έλληνα μεσοεπιθετικού -πανω στο βηματισμό- έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ

21:33 | 28.09.2025
33'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Δύσκολη επέμβαση του Τσάβες, με το πόδι, σε σουτ του Τζούριτσιτς

21:29 | 28.09.2025
32'
Πρώτη φάση στο ματς από τον Παναθηναϊκό

Πλασέ του Τσιριβέγια από το ύψος της μεγάλης περιοχής, η μπάλα πήγε κεντρικά και πάνω στον πορτιέρε του Παναιτωλικού

21:28 | 28.09.2025

27' Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγάλει αντίδραση αλλά ο Παναιτωλικός δεν αφήνει κενούς χώρους στην άμυνά του

21:19 | 28.09.2025
18'
ΓΚΟΛ για τον Παναιτωλικό, 1-0 με την εκτέλεση πέναλτι του Αγκίρε, στην πρώτη στιγμή του ματς
21:18 | 28.09.2025
17'
ΠΕΝΑΛΤΙ υπέρ του Παναιτωλικού έδωσε ο διαιτητής
21:17 | 28.09.2025

Θα τη δει τη φάση ο ίδιος ο διαιτητής

21:17 | 28.09.2025

Το ελέγχει ο Ζαμπαλάς στο VAR, περιμένει ο διαιτητής Τσακαλίδης

21:16 | 28.09.2025

Γίνεται έλεγχος της φάσης

21:11 | 28.09.2025
15'
Φωνές από τον Παναιτωλικό για χέρι και πέναλτι του Τσέριν
21:07 | 28.09.2025

10' Δυναμώνει η βροχόπτωση στο Αγρίνιο

21:07 | 28.09.2025

6' Ο Παναθηναϊκός έχει την κατοχή της μπάλας και προσπαθεί να πλησιάσει τα αντίπαλα καρέ

21:02 | 28.09.2025

Ο αγωνιστικός χώρος είναι σε καλή κατάσταση, παρά τη βροχή που ακόμα πέφτει στο Αγρίνιο

20:59 | 28.09.2025
"Σέντρα" στο ματς
20:53 | 28.09.2025

Βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

20:47 | 28.09.2025

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Σταμέλλος, Κότσαρης, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σιωπής, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Γερεμέγεφ και Πάντοβιτς.

20:47 | 28.09.2025

Διαιτητής: Τσακαλίδης Αλέξανδρος

Βοηθοί: Νικολακάκης, Στεφανής

4ος διαιτητής: Κουκούλας Παναγιώτης

VAR: Ζαμπαλάς, Μυλοπούλου

20:45 | 28.09.2025

Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου, Μπουχαλάκης, Μάτσαν, Εστέμπαν, Μίχαλακ, Ενκολολό, Αγκίρε

20:45 | 28.09.2025

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Τετέ, Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς

20:45 | 28.09.2025

Σε σχέση με την ενδεκάδα στο ευρωπαϊκό ματς ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε έξι αλλαγές, με τους Λαφόν, Ίνγκασον, Μπακασέτα, Τετέ και Σβιντέρσκι να διατηρούν τη θέση τους στο αρχικό σχήμα των “πρασίνων”

20:45 | 28.09.2025

Πλέον καλείται να κάνει restart και στην Ελλάδα, ψάχνοντας την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα

20:44 | 28.09.2025

Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League επικρατώντας με 4-1 εκτός έδρας της Γιουνγκ Μπόις

20:44 | 28.09.2025

Είναι το τελευταίο ματς τη ημέρας, με την αγωνιστική να ολοκληρώνεται αύριο με το Ατρόμητος - ΑΕΛ

20:44 | 28.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της Super League

20:44 | 28.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
