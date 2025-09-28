Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2 τελικό: Μεγάλο «διπλό» με γκολ στο 90+5′

Λίγα 24ωρα μετά το σπουδαίο του «διπλό» στη Βέρνη, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει σε ρυθμούς Super League, έχοντας δύσκολο έργο στην έδρα του Παναιτωλικού. Πρώτη νίκη ψάχνουν οι «πράσινοι» στο πρωτάθλημα – Από ισοπαλία στην Τούμπα έρχονται οι γηπεδούχοι.
Σέντρα του ρενάτο Σάντσες και κοντινή κεφαλιά του Γερεμέγεφ για την ανατροπή
μακρινό σουτ του Τετέ, μπλόκαρε εύκολα ο Τσάβες
Μακρινό σουτ του Σιώπη, η μπάλα βρήκε στον Πάντοβιτς, άλλαξε πορεία, αλλά πέρασε ελάχιστα άουτ
θα υπάρξει έλεγχος του γκολ από το VAR για πιθανό οφσάιντ του σκόρερ - Οριακή φάση φάνηκε από το ριπλέι
Εκτέλεση φάουλ του Εστεμπάν, κεφαλιά του Σιέλη σε κακή έξοδο του λαφόν και η μπάλα στα δίχτυα
Ο Γερέγεφ στη θέση του Σφιντέρσκι
Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι το μακρινό σουτ του Άλεξιτς
παράλληλο γύρισμα του καλάμπρια, ο Σφιντέρσκι βρήκε ελάχιστα την μπάλα και δεν μπόρεσε να πλασάρει καλά και να σκοράρει. ο Σάντσες ήταν λίγο πίσω και αιφνιδιάστηκε
την ώρα που ο Παναιτωλικός έπαιζε με 10 λόγω του τραυματισμού του Σιέλη
Ρενάτο αντί Τσέριν, Ζαρουρί αντί Τζούριτσιτς
Τραγικό σουτ του Εστεμπάν από το ύψος της μεγάλης περιοχής
Εξαιρετική παρέμβαση του Κοντούρη στην μπαλιά του Πάλμερ-Μπράουν προς τον Μπακασέτα, που είχε μπει σε θέση φορ
Αρκετοί παίκτες του Παναθηναϊκου κάνουν ζέσταμα - Σύντομα θα έχουμε αλλαγή - θυμίζουμε ότι Πελίστρι και Ντέσερς δεν είναι διαθέσιμοι
Σφίξιμο στη γάμπα φαίνεται πως είχε ο Μπουχαλάκης
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Συνεχίζεται η βροχόπτωση στο Αγρίνιο
Μακρινή εκτέλεση φάουλ, ο Στάγιτς παίρνει την κεφαλιά, η μπάλα βρίσκει στον Πάλμερ-Μπράουν και περνάει κόρνερ
Θα την κάνει τώρα την αλλαγή ο Γιάννης Πετράκης - Δεν θα ρισκάρει
Ο Μπουχαλάκης συνεχίζει με πρόβλημα και προσπαθεί να φτάσει στην ανάπαυλα
Η φάση με το πέναλτι και το γκολ του Παναιτωλικού
Γύρισμα του Τζούριτσιτς, κίνηση φορ από τονΜπακασέτα, αλλά το τελείωμα του Έλληνα μεσοεπιθετικού -πανω στο βηματισμό- έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ
Δύσκολη επέμβαση του Τσάβες, με το πόδι, σε σουτ του Τζούριτσιτς
Πλασέ του Τσιριβέγια από το ύψος της μεγάλης περιοχής, η μπάλα πήγε κεντρικά και πάνω στον πορτιέρε του Παναιτωλικού
27' Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγάλει αντίδραση αλλά ο Παναιτωλικός δεν αφήνει κενούς χώρους στην άμυνά του
Θα τη δει τη φάση ο ίδιος ο διαιτητής
Το ελέγχει ο Ζαμπαλάς στο VAR, περιμένει ο διαιτητής Τσακαλίδης
Γίνεται έλεγχος της φάσης
10' Δυναμώνει η βροχόπτωση στο Αγρίνιο
6' Ο Παναθηναϊκός έχει την κατοχή της μπάλας και προσπαθεί να πλησιάσει τα αντίπαλα καρέ
Ο αγωνιστικός χώρος είναι σε καλή κατάσταση, παρά τη βροχή που ακόμα πέφτει στο Αγρίνιο
Βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Σταμέλλος, Κότσαρης, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σιωπής, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Γερεμέγεφ και Πάντοβιτς.
Διαιτητής: Τσακαλίδης Αλέξανδρος
Βοηθοί: Νικολακάκης, Στεφανής
4ος διαιτητής: Κουκούλας Παναγιώτης
VAR: Ζαμπαλάς, Μυλοπούλου
Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου, Μπουχαλάκης, Μάτσαν, Εστέμπαν, Μίχαλακ, Ενκολολό, Αγκίρε
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Τετέ, Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς
Σε σχέση με την ενδεκάδα στο ευρωπαϊκό ματς ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε έξι αλλαγές, με τους Λαφόν, Ίνγκασον, Μπακασέτα, Τετέ και Σβιντέρσκι να διατηρούν τη θέση τους στο αρχικό σχήμα των “πρασίνων”
Πλέον καλείται να κάνει restart και στην Ελλάδα, ψάχνοντας την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα
Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League επικρατώντας με 4-1 εκτός έδρας της Γιουνγκ Μπόις
Είναι το τελευταίο ματς τη ημέρας, με την αγωνιστική να ολοκληρώνεται αύριο με το Ατρόμητος - ΑΕΛ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της Super League
