Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός: Με φόρα από την Ευρώπη οι «πράσινοι» για την πρώτη νίκη στη Super League

Να αφήσει πίσω του το κακό ξεκίνημα στη Super League θέλει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (28/09/25, 20:30, Live από το Newsit.gr) για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Μετά από δύο ισοπαλίες και μία ήττα στη Super League, ο Παναθηναϊκός “ξέσπασε” με το επιβλητικό 4-1 στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις στη League Phase του Europa League και θα προσπαθήσει να κάνει… σεφτέ και στο ελληνικό πρωτάθλημα με το διπλό στην έδρα του Παναιτωλικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Αγρινιώτες με τη σειρά τους όμως, προέρχονται από σπουδαία ισοπαλία στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ και με ανεβασμένη ψυχολογία θα ψάξουν ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα κόντρα στους “πράσινους”.

Η προαναγγελία του αγώνα

Έξι νίκες σε έξι διαδοχικές αναμετρήσεις έχει ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Παναιτωλικό ανεξάρτητα έδρας.

Οι Πράσινοι επικράτησαν στις τρεις τελευταίες επισκέψεις τους στο Αγρίνιο και έχουν πλέον την υπεροχή στα θετικά αποτελέσματα, μετά την απόλυτη ισορροπία που υπήρχε μέχρι το 2021-22. Πλέον υπάρχουν εφτά νίκες του Παναθηναϊκού, τέσσερις νίκες του Παναιτωλικού και τέσσερις ισοπαλίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία στα σκορ, ούτε αρκετά γκολ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Έξι από τους 15 αγώνες έχουν ολοκληρωθεί με σκορ 1-0, με τον Παναιτωλικό να έχει τρεις νίκες με αυτό το σκορ και τον Παναθηναϊκό άλλες τρεις.

Υπάρχουν τρεις λευκές ισοπαλίες, ενώ η πιο πλούσια συγκομιδή ήταν στο πρώτο παιχνίδι και το τελευταίο παιχνίδι της ιστορίας τους. Αρχικά την 1η Φεβρουαρίου 1976 σημειώθηκαν πέντε τέρματα, στη νίκη 3-2 του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο.

Την περασμένη σεζόν, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 στην έδρα του Παναιτωλικού, με γκολ των Τζούρισιτς και Αράο. Το γκολ του Βραζιλιάνου ήρθε μάλιστα στις καθυστερήσεις, ρίχνοντας στο… καναβάτσο τους Αγρινιώτες, που είχαν ισοφαρίσει προσωρινά το ματς με τον πρώην “πράσινο”, Γιάννη Μπουζούκη.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

15 ΑΓΩΝΕΣ

4 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

4 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

7 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΓΚΟΛ: 10-15