Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0: Χαμένοι και οι δύο με την ισοπαλία στο Αγρίνιο

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Αγρίνιο ανάμεσα στον Παναιτωλικό και τον Πανσερραϊκό για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League.

Παναιτωλικός και Πανσερραϊκός έμειναν στο 0-0, αποτέλεσμα που δεν έκανε σε καμία ομάδα, αφού αμφότερες έχασαν πολύτιμους βαθμούς στη μάχη της παραμονής στη Super League.

Οι Αγρινιώτες δεν μπόρεσαν να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν αρκετά πίσω στη μάχη της σωτηρίας.

Ο αγώνας

Οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 8ο λεπτό με το δυνατό σουτ του Λομπάτο να περνά λίγο άουτ από το δεξό δοκάρι του Τιναλίνι. Η πιο μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο 45λεπτο για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου χάθηκε στο 31ο λεπτό, με το σουτ του Ρόσα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι του γκολκίπερ των Σερραίων.

Το σκηνικό του ματς δεν άλλαξε ιδιαίτερα στην επανάληψη. Οι Αγρινιώτες προσπαθούσαν να βρουν τους διαδρόμους για να σκοράρουν χωρίς να δημιουργούν τις μεγάλες φάσεις, ενώ οι φιλοξενούμενοι έψαχναν τη μία ευκαιρία που θα τους παρουσιαζόταν για να κάνουν τη ζημιά. Πλησίασαν πολύ κοντά στο 81′ με τη διπλή μεγάλη ευκαιρία του Δοϊρανλή, ο οποίος επιχείρησε δύο σουτ μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να σταματά στα σώματα αμυντικών του Παναιτωλικού.

Τελικά, το γκολ δεν ήρθε. Το 0-0 δεν άφησε κανέναν ικανοποιημένο, ιδιαίτερα τους Σερραίους που ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο με 17 βαθμούς, στην 13η θέση, ισόβαθμοι με τον ουραγό Αστέρα Τρίπολης.

Ο Παναιτωλικός με το βαθμό που πήρε κατετάγη 11ος με 26 βαθμούς και θα διεκδικήσει την παραμονή του στα playouts, μαζί με το σημερινό του αντίπαλο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκρανατ (46′ Σιέλης), Κόγιτς, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Λομπάτο (73′ Άλεξιτς), Εστεμπάν Ντιέγκο (86′ Μπρέγκου), Ματσάν, Μπάτζι (73′ Γκαρσία), Ρόσα (86′ Μιχαλακ).

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Χεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Βόλνεϊ, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ριέρα (82′ Ρουμιάντσεφ), Ομεόνγκα, Δοϊρανλής (88′ Σοφιανός), Ιβάν (60′ Μασκανάκης), Τεϊσέιρα.