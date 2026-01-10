Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3 τελικό: Πέρασε «αέρα» από το Αγρίνιο ο «Δικέφαλος του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό με 3-0 χάρη στην απίθανη εμφάνιση του Γιάννη Κωνσταντέλια και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Super League και περιμένει το παιχνίδι Άρης – ΑΕΚ (11/01/26, 19:30) για να δει αν θα παραμείνει σε αυτή τη θέση.
Σωστή η απόφαση του διαιτητή, καθώς ο Πέλκας έβαλε το χέρι για να φέρει την μπάλα μπροστά
Ο Μπάμπα έκανε το παράλληλο γύρισμα από αριστερά και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πλάσαρε με το δεξί από τη μικρή περιοχή στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα
Ο Έλληνας επιθετικός με τρομερό πλασέ χωρίς καλά καλά να βλέπει την εστία νίκησε τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού και έδωσε στο ΠΑΟΚ αυτό που άξιζε στο πρώτο μέρος. 2-0 το σκορ
Ο Ζαφείρης λίγο έλειψε να σκοράρει για πρώτη φορά με τον Δικέφαλο. Όλα άρχισαν από σουτ του Τάισον, που απέκρουσε ο Κουτσερένκο. Ο Ζαφείρης στην επαναφορά σούταρε με τη μία και βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας
Ο Κουστερένκο είπε όχι σε σουτ του Μεϊτέ, που κόντραρε ελάχιστα στον Γιακουμάκη, χωρίς να αλλάζει πορεία
Ο Κένι δημιούργησε ξανά και έκανε ωραία σέντρα με το δεξί πόδι στον Κωνσταντέλια, που έβαλε σωστά το κεφάλι του και νίκησε τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού για να κάνει το 1-0
Ο Κένι έκανε τη σέντρα και ο Γιακουμάκης βρήκε την μπάλα με τον Κουτσερένκο να λέει και πάλι όχι. Ο Γιακουμάκης φαίνεται πως ήταν σε θέση οφσάιντ την ώρα της σέντρας
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός εκμετελλεύτηκε τη σέντρα του Ζαφείρη και σούταρε με τη μία με τον Κουτσερένκο να έχιε καλά αντανακλαστικά και να απομακρύνει τον κίνδυνο
Ο Ματσάν έκανε τη σέντρα παράλληλα με την εστία και ο Άλεξιτς δεν πρόλαβε για πολύ λίγο να βρει την μπάλα για να την στείλει στα δίχτυα του Τσιφτσή
Ο Βολιάκο πήρε την κεφαλιά από κόρνερ και η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι του Παναιτωλικού
Ο Μανρίκε παραλίγο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του σε προσπαθεια να απομακρύνει τον κίνδυνο
Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κεντζιόρα, Θυμιάνης, Καμαρά, Μπιάνκο, Οζντόεφ, Πέλκας, Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ, Τσάλοφ.
Παρδαλός, Ζίβκοβιτς, Γκράναθ, Αγαπάκης, Αποστολόπουλος, Νικολάου, Μπρέγκο, Μπελεβώνης, Τσούρα, Μίχαλακ, Χότζα.
Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης
Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκαρσία, Σιέλης, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιάς, Εστέμπαν, Ενκολόλο, Ματσάν, Άλεξιτς
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Γκρεγκ Τέιλορ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση. Θυμίζουμε πως εκτός για τον ΠΑΟΚ παραμένουν οι Λόβρεν, Ιβανούσετς, Παβλένκα και Μύθου
Οι Αγρινιώτες θα ψάξουν κάτι θετικό από το παιχνίδι για να ξεφύγουν ακόμα περισσότερο από τις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας και να κυνηγήσουν μία θέση στα playoff 5-8
Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη στο Αγρίνιο για να εκμεταλλευτεί τυχόν απώλειες από ΑΕΚ και Ολυμπιακό στα παιχνίδια της αγωνιστικής του πρωταθλήματος
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ για την 16η αγωνιστική της Super League