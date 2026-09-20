Αθλητικά

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ: Ντιέγκο Κόστα και Τάισον έμειναν εκτός με προβλήματα της τελευταίας στιγμής για τους Θεσσαλονικείς

Ο Τάχα Άλι θα πάρει τη θέση του Τάισον στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
Ο Τάισον
Ο Τάισον με τη φανέλα του ΠΑΟΚ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (20/09/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) τον Παναιτωλικό για την 5η αγωνιστική της Super League, έχοντας δύο προβλήματα της τελευταίας στιγμής με Ντιέγκο Κόστα και Τάισον.

Οι δύο ποδοσφαιριστές έμειναν τελικά εκτός αποστολής και δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στην έδρα του Παναιτωλικού, με τον Ντιέγκο Κόστα να έχει ένα μικροτραυματισμό και τον Τάισον να ταλαιπωρείται από ίωση.

Ο νέος αμυντικός του ΠΑΟΚ είχε “καθαρή” μαγνητική μετά από κάποιες ενοχλήσεις, αλλά προτιμήθηκε να μείνει εκτός για να προφυλαχθεί, ενώ ο Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί και ο Τάχα Άλι θα πάρει τη θέση του στην ενδεκάδα.

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Αθλητικά
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