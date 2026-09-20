Μάρκο Νίκολιτς μετά τη νίκη της ΑΕΚ: «Αποδόθηκε δικαιοσύνη, το πέναλτι που κερδίσαμε ήταν 100% σωστή απόφαση»

Η ΑΕΚ κέρδισε 2-1 το Βόλο εκτός έδρας για την 5η αγωνιστική της Super League και ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου πήρε θέση για το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του για το πρώτο της γκολ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι η απόφαση του διαιτητή να σφυρίξει το πέναλτι της ΑΕΚ κόντρα στο Βόλο ήταν 100% σωστή και ανέφερε ότι στο Πανθεσσαλικό αποδόθηκε δικαιοσύνη με το τέρμα του Γιόβιτς στα τελευταία λεπτά που χάρισε το τρίποντο στην ομάδα του.

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Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

«Τρεις πάρα πολύ σημαντικοί βαθμοί και είμαι χαρούμενος για λογαριασμό όλης της ομάδας. Σε έναν δύσκολο αγωνιστικό χώρο, σε ένα γήπεδο που δυσκολεύει πάρα πολλές ομάδες. Πρέπει να πούμε πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους, ήταν μία πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που μας υποστήριξαν πολύ ένθερμα και ήρθαν ως εδώ και γέμισαν τις εξέδρες.

Καθαρά για το αγωνιστικό κομμάτι της αναμέτρησης τα πρώτα 10 λεπτά ήταν κατά κυριολεξία ένας εφιάλτης, ήταν καταστροφικά. Μπήκαμε χωρίς να είμαστε συγκεντρωμένοι, χάσαμε πάρα πολλές μονομαχίες, κάναμε κάποια λάθη, δώσαμε πάσες στον αντίπαλο και ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε σημειώσει 1-2 τέρματα ο Βόλος. Όμως μετά από εκείνο το λεπτό, φάση τη φάση, αρχίσαμε να επανακτούμε τον έλεγχο της αναμέτρησης και μέχρι την επίτευξη του γκολ από τον Βόλο δεν ήταν απειλητικός, δεν είχε δημιουργήσει κάποια ουσιαστική ευκαιρία.

Ανοίξαμε το σκορ με πέναλτι που όπως το είδα ήταν 100% σωστή απόφαση και κατόπιν είχαμε ένα εξαιρετικό τέρμα με τον Γιόβιτς που μας έδωσε και τη νίκη. Θεωρώ πως σήμερα αποδώθηκε δικαιοσύνη γιατί η ομάδα η οποία η οποία ήρθε για να κερδίσει ήταν αυτή που πήρε τους τρεις βαθμούς. Αυτοί οι βαθμοί είναι πολύ σημαντικοί, συνεχίζουμε τη μάχη και ετοιμαζόμαστε για κάτι που είναι πρωτόγνωρο ακόμη και για μένα, καθώς έχουμε διακοπή τριών εβδομάδων για ματς εθνικών ομάδων.

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Θα μείνουμε στα Σπάτα με 10 παίκτες για προπονήσεις που μας θέτει ένα δίλημμα. Από τη μία είμαι πολύ υπερήφανος που έχουμε τόσους διεθνείς και από την άλλη θα περάσουμε τρεις εβδομάδες χωρίς πολλούς από τους παίκτες μου. Δεν έχω παρά να τους ευχηθώ να τα πάνε καλά με τις εθνικές τους ομάδες και να επιστρέψουν όλοι υγιείς. Θα δώσουμε και δύο σημαντικά φιλικά, 29 Σεπτεμβρίου με την Athens Kallithea και 4 Οκτωβρίου με τον Παναιτωλικό».

Για τον Λόβρο Μάγερ: «Αυτό ακριβώς είχαμε στο μυαλό μας όταν φέραμε τον Μάγερ. Είναι ένας υβριδικός παίκτης, μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις και σε μία αναμέτρηση με τον σημερινό χαρακτήρα μπορεί να αποδειχτεί ένας εξαιρετικά χρήσιμος παίκτης. Με ξέρετε εδώ και 15-16 μήνες, αυτό που βάζω πάντα στην κορυφή είναι η ομάδα. Δεν θέλω να μιλώ συγκεκριμένα για παίκτες, έχω παίκτες που τους αγαπώ πάρα πολύ, τους σέβομαι, μεγάλης ποιότητας.

Στην περίπτωση του Ρότα, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι γιατρός, από όσο γνωρίζω είναι ένας μικροτραυματισμός που θα ξεπεραστεί και θα είναι έτοιμος στις επόμενες αναμετρήσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος με τις αλλαγές, με τους παίκτες που έχουμε στη διάθεσή μας ως αντικαταστάτες, τους εμπιστεύομαι απολύτως. Αναφέρομαι στους Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεφ, Χρυσανθόπουλο και στον Αριάγκα».

Για την ανάγκη μεταγραφικής ενίσχυσης της ΑΕΚ: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και είναι πιο σημαντικό να έχουμε παίκτες που είναι 100% έτοιμοι ώστε να δίνουν αυτό που χρειαζόμαστε χωρίς να παίζουν στην κλασική τους θέση. Μακρυπρόθεσμα αλλά και βραχυπρόθεσμα θέλουμε και χρειαζόμαστε κάποια ενίσχυση, αν παρουσιαστεί στην αγορά κάποιος ελεύθερος παίκτης, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και θα το σκεφτούμε άμεσα.

Δεν πρόκειται να φέρουμε παίκτη μόνο και μόνο για να φέρουμε. Θα φέρουμε έναν παίκτη που θα αναγκάσει το επίπεδο του συναγωνισμού εντός της ομάδας».