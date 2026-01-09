Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ: Χωρίς τους Μύθου, Ιβανούσετς και Παβλένκα οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, με τους Μύθου, Ιβανούσετς και Παβλένκα να μην υπολογίζονται από τον Λουτσέσκου.

Ο Μύθου προπονήθηκε ατομικά, ενώ Ιβανούσετς και Παβλένκα συνεχίζουν τη θεραπεία τους, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμοι για το Παναιτωλικός ΠΑΟΚ στη 16η αγωνιστική της Super League.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η διήμερη προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (09.01) στη Νέα Μεσημβρία. Το πρόγραμμα, όπως συνηθίζεται την παραμονή του αγώνα, περιελάμβανε δουλειά στην τακτική και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.