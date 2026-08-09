Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ατομικό ο Ντεσπόντοφ, ξεκίνησε αποκατάσταση ο Μεϊτέ

Νέα δεδομένα για Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ στην προπόνηση του ΠΑΟΚ
Ο Ντεσπόντοφ
Ο Ντεσπόντοφ με τον Μεϊτέ σε αγώνα του ΠΑΟΚ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τον αγώνα ρεβάνς με την Άντερλεχτ στα προκριματικά του Europa League, έχοντας σταθερά εκτός τους Κίριλ Ντεσπόντοφ και Σουαλιό Μεϊτέ, λόγω τραυματισμών.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έχει αρχίσει να επανέρχεται στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και κάνει πλέον ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Σουαλιό Μεϊτέ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 2 μήνες και ξεκίνησε αποκατάσταση στη Νέα Μεσημβρία.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε το πρωί της Κυριακής, με τους ποδοσφαιριστές του Αλέσιο Λίσι να προπονούνται στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας.

Το τεχνικό επιτελείο ετοίμασε και πάλι ένα γεμάτο πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε με προθέρμανση και ρόντο, πριν οι ποδοσφαιριστές περάσουν σε παιχνίδια κατοχής.

Στη συνέχεια, το βάρος έπεσε στα τελειώματα και την τακτική, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δίτερμα.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Άλι ακολούθησε θεραπεία και πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Ο Μεϊτέ ξεκίνησε το πρόγραμμα αποκατάστασής του, λίγες ημέρες μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, ενώ ο Ντεσπόντοφ πραγματοποίησε ατομική προπόνηση στο γήπεδο.

Η επόμενη προπόνηση του Δικεφάλου είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Δευτέρας (10.08)

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